Домашняя тушенка из свинины: готовится в автоклаве
Хранить в холодильнике домашнее тушеное мясо – это очень удобно. В любой момент можно достать баночку и перекусить. И лучше всего делать такое блюдо с помощью автоклава.
Идея приготовления домашней тушенки из свинины опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. В составе только мясо, овощи и специи.
Ингредиенты на одну полулитровую банку:
- 450 г. мяса (свиная лопатка)
- 1 лавровый лист
- 3 горошины черного перца или смеси перцев
- 1 кольцо лука
- 5 г соли
- 2 ст л воды
Способ приготовления:
1. Банки помыть, не стерилизовать, крышки тоже. Лучше всего подходит банки и крышки твист-офф.
2. В банке положить специи, мясо, соль и воду.
3. Закрыть и отправить в автоклав.
4. Готовить 40 минут при температуре 110 градусов.
5. Если автоклав электрический (автоматический) все можно выставить автоматически и не беспокоиться о готовности продукта.
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