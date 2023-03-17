Хранить в холодильнике домашнее тушеное мясо – это очень удобно. В любой момент можно достать баночку и перекусить. И лучше всего делать такое блюдо с помощью автоклава.

Идея приготовления домашней тушенки из свинины опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. В составе только мясо, овощи и специи.

Ингредиенты на одну полулитровую банку:

450 г. мяса (свиная лопатка)

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1 лавровый лист

3 горошины черного перца или смеси перцев

1 кольцо лука

5 г соли

2 ст л воды

Способ приготовления:

1. Банки помыть, не стерилизовать, крышки тоже. Лучше всего подходит банки и крышки твист-офф.

2. В банке положить специи, мясо, соль и воду.

3. Закрыть и отправить в автоклав.

4. Готовить 40 минут при температуре 110 градусов.

5. Если автоклав электрический (автоматический) все можно выставить автоматически и не беспокоиться о готовности продукта.

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