Домашняя тушенка из свинины: готовится в автоклаве

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
798
Домашняя тушенка из свинины: готовится в автоклаве

Хранить в холодильнике домашнее тушеное мясо – это очень удобно. В любой момент можно достать баночку и перекусить. И лучше всего делать такое блюдо с помощью автоклава.

Идея приготовления домашней тушенки из свинины опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. В составе только мясо, овощи и специи.

Домашняя тушенка из свинины: готовится в автоклаве

Ингредиенты на одну полулитровую банку:

  • 450 г. мяса (свиная лопатка)
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  • 1 лавровый лист
  • 3 горошины черного перца или смеси перцев
  • 1 кольцо лука
  • 5 г соли
  • 2 ст л воды

Способ приготовления:

Домашняя тушенка из свинины: готовится в автоклаве

1. Банки помыть, не стерилизовать, крышки тоже. Лучше всего подходит банки и крышки твист-офф.

Домашняя тушенка из свинины: готовится в автоклаве

2. В банке положить специи, мясо, соль и воду.

Домашняя тушенка из свинины: готовится в автоклаве

3. Закрыть и отправить в автоклав.

Домашняя тушенка из свинины: готовится в автоклаве

4. Готовить 40 минут при температуре 110 градусов.

Домашняя тушенка из свинины: готовится в автоклаве

5. Если автоклав электрический (автоматический) все можно выставить автоматически и не беспокоиться о готовности продукта.

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