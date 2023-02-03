Дрожжевое тесто для хлеба, пирожков, пирогов и булочек: делимся самым лучшим рецептом
Для приготовлении вкусных булочек, хлеба, пирогов, пирожков всегда необходимо сделать вкусное и удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура изделий. Стоит отметить, что часто хозяйки готовят именно дрожжевое тесто на теплом молоке, оно придаст его очень приятного вкуса и сделает пышным.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом самого удачного дрожжевого теста, из которого можно приготовить вкусные пирожки, булочки, пироги.
Ингредиенты:
- Мука – 750 г
- Дрожжи – 33 г (1/3 пачки)
- Сахар – 4 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Молоко – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – 4 ст. л.
- Масло 82% – 150 г
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавьте сахар, дрожжи и две ложки муки, накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут.
2. К готовой опаре добавьте яйцо, соль, масло и часть муки, все хорошо вымешайте. После всыпьте муку и еще раз вымешайте до однородности.
3. Чистую миску смажьте растительным маслом и переложите туда тесто, накройте и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: