Для приготовлении вкусных булочек, хлеба, пирогов, пирожков всегда необходимо сделать вкусное и удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура изделий. Стоит отметить, что часто хозяйки готовят именно дрожжевое тесто на теплом молоке, оно придаст его очень приятного вкуса и сделает пышным.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом самого удачного дрожжевого теста, из которого можно приготовить вкусные пирожки, булочки, пироги.

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Ингредиенты:

Мука – 750 г

Дрожжи – 33 г (1/3 пачки)

Сахар – 4 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Молоко – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 4 ст. л.

Масло 82% – 150 г

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте сахар, дрожжи и две ложки муки, накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут.

2. К готовой опаре добавьте яйцо, соль, масло и часть муки, все хорошо вымешайте. После всыпьте муку и еще раз вымешайте до однородности.

3. Чистую миску смажьте растительным маслом и переложите туда тесто, накройте и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.

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