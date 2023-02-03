Дрожжевое тесто для хлеба, пирожков, пирогов и булочек: делимся самым лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт теста

Для приготовлении вкусных булочек, хлеба, пирогов, пирожков всегда необходимо сделать вкусное и удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура изделий. Стоит отметить, что часто хозяйки готовят именно дрожжевое тесто на теплом молоке, оно придаст его очень приятного вкуса и сделает пышным. 

Пышные домашние булочки

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом самого удачного дрожжевого теста, из которого можно приготовить вкусные пирожки, булочки, пироги. 

Рецепт теста
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Ингредиенты:

  • Мука – 750 г
  • Дрожжи – 33 г (1/3 пачки)
  • Сахар – 4 ст. л. 
  • Соль – 1 ч. л. 
  • Молоко – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 4 ст. л. 
  • Масло 82% – 150 г

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте сахар, дрожжи и две ложки муки, накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут. 

Как правильно приготовить пышное тесто 

2. К готовой опаре добавьте яйцо, соль, масло и часть муки, все хорошо вымешайте. После всыпьте муку и еще раз вымешайте до однородности.

Тесто для булочек

3. Чистую миску смажьте растительным маслом и переложите туда тесто, накройте и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа. 

Удачное дрожжевое тесто 

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