Два рецепта легкого и вкусного ужина

Ужин не должен быть слишком тяжелым, так как этот прием пищи практически перед сном, а на ночь перегружать желудок не стоит. Поэтому идеальным вариантом будут – легкие и вкусные блюда, например, салаты, рыба.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 рецепта для идеального ужина, который будет сытным и легким.

1. Курица со шпинатом и сливочным соусом

Куриное филе со сливками и шпинатом

Ингредиенты:

филе – 200 г

сливки – 1 стакан

чеснок – 2-3 зуб.

шпинат – 300-400 г

оливковое масло – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Филе порежьте кубиками, поджарьте до золотистого цвета на оливковом масле. Измельчите чеснок и добавьте к мясу, перемешайте. Влейте сливки, поперчите, посолите, снова перемешайте. Шпинат помойте, крупно порежьте и добавьте в сковороду, тщательно перемешайте, накройте крышкой и тушите минут 10 на маленьком огне.

Подавать можно со свежими или овощами-гриль, а также просто с салатами.

2. Сом в кукурузной муке с авокадо и кукурузой

Как вкусно приготовить сома

Ингредиенты:

филе сома – 400-500 г

соль – 2 ст. л.

перец – 1 ч. л.

кукурузная мука – 100 г

оливковое масло – 50 мл

авокадо – 1 шт.

кукуруза консервированная – 100 г

помидор – 2 шт.

лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

Порежьте рыбу на большие куски, посолите, поперчите, обваляйте в кукурузной муке. Разогрейте сковороду с маслом, хорошо пожарьте рыбу с двух сторон до золотистого цвета. Выложите на бумажную салфетку, чтобы весь жир стек. Заправка: мякоть авокадо порежьте кубиком, добавьте кукурузу, сок половины лимона, соль, перец и порезанный помидор. Все тщательно перемешайте.

Выложите рыбу на тарелку, а сверху заправку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие 5 самых частных ошибок при засолке рыбы, которые напрочь могут испортить вкусный продукт.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся