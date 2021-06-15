Два рецепта легкого и вкусного ужина

Ужин не должен быть слишком тяжелым, так как этот прием пищи практически перед сном, а на ночь перегружать желудок не стоит. Поэтому идеальным вариантом будут – легкие и вкусные блюда, например, салаты, рыба.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 рецепта для идеального ужина, который будет сытным и легким.
1. Курица со шпинатом и сливочным соусом
Ингредиенты:
филе – 200 г
сливки – 1 стакан
чеснок – 2-3 зуб.
шпинат – 300-400 г
оливковое масло – 2-3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Филе порежьте кубиками, поджарьте до золотистого цвета на оливковом масле.
Измельчите чеснок и добавьте к мясу, перемешайте.
Влейте сливки, поперчите, посолите, снова перемешайте.
Шпинат помойте, крупно порежьте и добавьте в сковороду, тщательно перемешайте, накройте крышкой и тушите минут 10 на маленьком огне.
Подавать можно со свежими или овощами-гриль, а также просто с салатами.
2. Сом в кукурузной муке с авокадо и кукурузой
Ингредиенты:
филе сома – 400-500 г
соль – 2 ст. л.
перец – 1 ч. л.
кукурузная мука – 100 г
оливковое масло – 50 мл
авокадо – 1 шт.
кукуруза консервированная – 100 г
помидор – 2 шт.
лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
Порежьте рыбу на большие куски, посолите, поперчите, обваляйте в кукурузной муке.
Разогрейте сковороду с маслом, хорошо пожарьте рыбу с двух сторон до золотистого цвета. Выложите на бумажную салфетку, чтобы весь жир стек.
Заправка: мякоть авокадо порежьте кубиком, добавьте кукурузу, сок половины лимона, соль, перец и порезанный помидор. Все тщательно перемешайте.
Выложите рыбу на тарелку, а сверху заправку.
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