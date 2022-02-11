Два в одном: полезные куриные котлеты с овощами, которые можно есть всем

Котлеты – не только вкусное, сытное блюдо, но еще и очень полезное, если их не жарить, а приготовить в духовке или мультиварке. Но если вы хотите приготовить это блюдо по-новому, вам достаточно всего лишь добавить новые ингредиенты, например, овощи, новые специи.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусных котлет с морковью, которые будут есть даже дети. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Диетические рецепты".

Ингредиенты:

Лук репчатый – 80 г

Чеснок – 10 г

Сельдерей – 50 г

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Морковь – 100 г

Грудка куриная – 300 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Карри – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и натрите морковь на терке, после переложит в блендер.

2. Лук почистите, разрежьте на две половины и добавьте туда же, бросьте чеснок и сельдерей, все взбейте.

3. Переложите готовую смесь в миску.

4. Положите в блендер мясо и измельчите.

5. Переложите фарш к овощам, добавьте яйцо, специи, перемешайте.

5. Сформируйте руками котлеты, пожарьте их на небольшом огне под крышкой на сухой сковороде с антипригарным покрытием.

6. Снимите крышку в конце, огонь сделайте сильнее, чтобы котлеты подрумянились.

Подавать вкусные, сочные котлеты можно с низкокалорийной сметаной или натуральным йогуртом.

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