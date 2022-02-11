Два в одном: полезные куриные котлеты с овощами, которые можно есть всем
Котлеты – не только вкусное, сытное блюдо, но еще и очень полезное, если их не жарить, а приготовить в духовке или мультиварке. Но если вы хотите приготовить это блюдо по-новому, вам достаточно всего лишь добавить новые ингредиенты, например, овощи, новые специи.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусных котлет с морковью, которые будут есть даже дети. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Диетические рецепты".
Ингредиенты:
Лук репчатый – 80 г
Чеснок – 10 г
Сельдерей – 50 г
Морковь – 100 г
Грудка куриная – 300 г
Яйцо куриное – 1 шт.
Карри – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и натрите морковь на терке, после переложит в блендер.
2. Лук почистите, разрежьте на две половины и добавьте туда же, бросьте чеснок и сельдерей, все взбейте.
3. Переложите готовую смесь в миску.
4. Положите в блендер мясо и измельчите.
5. Переложите фарш к овощам, добавьте яйцо, специи, перемешайте.
5. Сформируйте руками котлеты, пожарьте их на небольшом огне под крышкой на сухой сковороде с антипригарным покрытием.
6. Снимите крышку в конце, огонь сделайте сильнее, чтобы котлеты подрумянились.
Подавать вкусные, сочные котлеты можно с низкокалорийной сметаной или натуральным йогуртом.
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