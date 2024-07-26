Две вкусные закуски и коктейль Spriz за 10 минут: если подруга уже на пороге, а вы не подготовились
Когда неожиданно позвонила подруга и сообщила, что уже через несколько минут приедет к вам в гости, важно правильно встретить хорошего человека. Для этого наготове всегда следует держать несколько вариантов интересных закусок и совсем немного алкоголя.
Фудблогер с ником anny.cooking в Instagram показала два рецепта закусок, которые точно придутся по вкусу и будут идеально сочетаться с коктейлем Spriz. Именно так она встречает своих подруг, потратив на подготовку всего 10 минут.
Ингредиенты для закусок
- Сыр с белой и голубой плесенью
- Прошуто или хамон – 10 слайсов
- Нектарин – 1 шт
- Руколо
- Багер
- Крем-творог
- Мед
- Орешки
- Сахар – 1 ст.л.
- Сливочное масло
Ингредиенты для коктейля Spriz на 1 порцию
- Ликер аперитиво – 60 мл
- Игристое полусухое/сухое вино – 120 мл
- Сильногазированная вода\тоник – 20 мл
- Лид
- Апельсин
Способ приготовления закуски №1
1. В слайс хамона выкладываем рукколу, нектарин и кусочек сыра.
2. Заворачиваем в рулет и подаем к столу.
Способ приготовления закуски №2
1.Поджариваем брускеты.
2. Смазываем их крем-сыром.
3. На сковороде карамелизуем сахар, добавляем маленький кусочек масла, выкладываем нектарины и карамелизуем их по 1 мин с каждой стороны.
4. На брускеты выкладываем кусок хамона карамелизированный нектарин и кусочек сыра.
5. Поливаем медом и посыпаем орешками.
Способ приготовления коктейля
1. Апельсин моем и нарезаем слайсами.
2. Добавляем все ингредиенты.
3. Добавляем лед.
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