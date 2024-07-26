Две вкусные закуски и коктейль Spriz за 10 минут: если подруга уже на пороге, а вы не подготовились

Эрика Ильина
FoodOboz
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Две вкусные закуски и коктейль Spriz за 10 минут: если подруга уже на пороге, а вы не подготовились

Когда неожиданно позвонила подруга и сообщила, что уже через несколько минут приедет к вам в гости, важно правильно встретить хорошего человека. Для этого наготове всегда следует держать несколько вариантов интересных закусок и совсем немного алкоголя.

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Фудблогер с ником anny.cooking в Instagram показала два рецепта закусок, которые точно придутся по вкусу и будут идеально сочетаться с коктейлем Spriz. Именно так она встречает своих подруг, потратив на подготовку всего 10 минут.

Две вкусные закуски и коктейль Spriz за 10 минут: если подруга уже на пороге, а вы не подготовились

Ингредиенты для закусок

  • Сыр с белой и голубой плесенью
  • Прошуто или хамон – 10 слайсов
  • Нектарин – 1 шт
  • Руколо
  • Багер
  • Крем-творог
  • Мед
  • Орешки
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Сливочное масло

Ингредиенты для коктейля Spriz на 1 порцию

  • Ликер аперитиво – 60 мл
  • Игристое полусухое/сухое вино – 120 мл
  • Сильногазированная вода\тоник – 20 мл
  • Лид
  • Апельсин

Способ приготовления закуски №1

Две вкусные закуски и коктейль Spriz за 10 минут: если подруга уже на пороге, а вы не подготовились

1. В слайс хамона выкладываем рукколу, нектарин и кусочек сыра.

2. Заворачиваем в рулет и подаем к столу.

Способ приготовления закуски №2

Две вкусные закуски и коктейль Spriz за 10 минут: если подруга уже на пороге, а вы не подготовились

1.Поджариваем брускеты.

2. Смазываем их крем-сыром.

3. На сковороде карамелизуем сахар, добавляем маленький кусочек масла, выкладываем нектарины и карамелизуем их по 1 мин с каждой стороны.

4. На брускеты выкладываем кусок хамона карамелизированный нектарин и кусочек сыра.

5. Поливаем медом и посыпаем орешками.

Способ приготовления коктейля

Две вкусные закуски и коктейль Spriz за 10 минут: если подруга уже на пороге, а вы не подготовились

1. Апельсин моем и нарезаем слайсами.

2. Добавляем все ингредиенты.

3. Добавляем лед.

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