Когда неожиданно позвонила подруга и сообщила, что уже через несколько минут приедет к вам в гости, важно правильно встретить хорошего человека. Для этого наготове всегда следует держать несколько вариантов интересных закусок и совсем немного алкоголя.

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Фудблогер с ником anny.cooking в Instagram показала два рецепта закусок, которые точно придутся по вкусу и будут идеально сочетаться с коктейлем Spriz. Именно так она встречает своих подруг, потратив на подготовку всего 10 минут.

Ингредиенты для закусок

Сыр с белой и голубой плесенью

Прошуто или хамон – 10 слайсов

Нектарин – 1 шт

Руколо

Багер

Крем-творог

Мед

Орешки

Сахар – 1 ст.л.

Сливочное масло

Ингредиенты для коктейля Spriz на 1 порцию

Ликер аперитиво – 60 мл

Игристое полусухое/сухое вино – 120 мл

Сильногазированная вода\тоник – 20 мл

Лид

Апельсин

Способ приготовления закуски №1

1. В слайс хамона выкладываем рукколу, нектарин и кусочек сыра.

2. Заворачиваем в рулет и подаем к столу.

Способ приготовления закуски №2

1.Поджариваем брускеты.

2. Смазываем их крем-сыром.

3. На сковороде карамелизуем сахар, добавляем маленький кусочек масла, выкладываем нектарины и карамелизуем их по 1 мин с каждой стороны.

4. На брускеты выкладываем кусок хамона карамелизированный нектарин и кусочек сыра.

5. Поливаем медом и посыпаем орешками.

Способ приготовления коктейля

1. Апельсин моем и нарезаем слайсами.

2. Добавляем все ингредиенты.

3. Добавляем лед.

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