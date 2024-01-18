Пиццу можно готовить из разного теста и даже из лаваша. Для начинки можно использовать любой сыр, овощи, колбасу, зелень, крем-сыр.

Кулинар Яна поделилась в Instаgram рецептом вкусной пиццы из лаваша, с брынзой и моцареллой, зеленью.

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Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт. (200 г)

Моцарелла – 180 г

Брынза – 90-120 г

Зелень – пучок

Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Натрите на большой терке моцареллу и раздельно раздавите вилкой брынзу до крошки. Мелко нарежьте зелень, добавьте туда же.

2. Смазываем обильно сливочным маслом по бокам и дно сковороды. Выложите часть лаваша, сверху начинку из сыра с зеленью. Накройте частью второго лаваша и снова выложите оставшуюся часть моцареллы, оставшуюся брынзу и немного зелени.

3. Аккуратно переверните пиццу и выложите сверху оставшуюся моцареллу. Накройте крышкой и готовьте около 20 минут на маленьком огне.

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