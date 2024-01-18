Двойная творожная пицца на лаваше: готовится на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Вкусная пицца

Пиццу можно готовить из разного теста и даже из лаваша. Для начинки можно использовать любой сыр, овощи, колбасу, зелень, крем-сыр. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Яна поделилась в Instаgram рецептом вкусной пиццы из лаваша, с брынзой и моцареллой, зеленью. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 шт. (200 г)
  • Моцарелла – 180 г
  • Брынза – 90-120 г
  • Зелень – пучок
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Натрите на большой терке моцареллу и раздельно раздавите вилкой брынзу до крошки. Мелко нарежьте зелень, добавьте туда же.

Брынза для начинки

2. Смазываем обильно сливочным маслом по бокам и дно сковороды. Выложите часть лаваша, сверху начинку из сыра с зеленью. Накройте частью второго лаваша и снова выложите оставшуюся часть моцареллы, оставшуюся брынзу и немного зелени.

Приготовление закуски

3. Аккуратно переверните пиццу и выложите сверху оставшуюся моцареллу. Накройте крышкой и готовьте около 20 минут на маленьком огне.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты