Что делать, чтобы еда не пригорала к сковороде – действенные советы

Только приобрели новую сковородку и уже как можно скорее мечтаете приготовить на ней любимое блюдо. Знакомо? Впрочем, часто бывает так, что даже в такой сковороды прилипает пища. Это довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются и обычные люди, и даже шеф-повара. Поэтому, ни в коем случае не стоит винить себя за неумелость.

Редакция FoodOboz поделится хитростями, которые помогут избежать пригорания пищи.

Что поможет избежать пригорания пищи к сковороде?

Соль

Если вы готовите с помощью алюминиевой сковородки, то вполне понятно, почему пригорает пища. Ведь, посуда изготовлена из пористого материала и в процессе приготовления пища попадает в маленькие отверстия на поверхности. Налить немного масла на сковороду и посыпать солью – это является самым эффективным способом спасти пищу от пригорания.

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Яблочный уксус

Это тоже замечательная идея избежать пригорания. Ведь, алюминиевые и пористые материалы должны быть "отделены", прежде чем вы начнете готовить. Нужно равномерно распределить масло на поверхности сковородки, а после того как она хорошо нагреется – налить уксус. Важно подождать, пока он полностью испарится.

Пергаментную бумагу

Его используйте в том случае, если предыдущие способы не помогли решить проблему. Нужно вырезать необходимую форму, застелить листом поверхность сковородки, налить масло и сверху выкладывать необходимые продукты для обжаривания.

Советы по уходу и использованию сковороды

НЕТ металлическим лопаткам

А еще хуже – ложки или вилки. Особенно это касается тогда, когда вы готовите на антипригарной сковороде. Металлическая посуда только повреждает поверхность сковороды и ускоряет "износ". Поэтому, лучше сделать выбор в пользу деревянных, нейлоновых или пластмассовых лопаток.

НЕТ металлическим губкам

Речь идет о проволочных и металлических губках, которые только увеличивают количество пор и повреждают покрытие антипригарных сковородок. Для того, чтобы сохранить их в хорошем состоянии, используйте мягкие губки или щетки.

НЕТ посудомоечной машинке

И пусть производители указывают, что все-таки очищать сковороду можно и с помощью посудомоечной машины. Но это не совсем так. Ведь в подобных средствах для мытья находятся вещества, которые портят антипригарный слой. Лучше отдать предпочтение ручному мытью.

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