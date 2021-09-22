Что делать, чтобы еда не пригорала к сковороде – действенные советы
Только приобрели новую сковородку и уже как можно скорее мечтаете приготовить на ней любимое блюдо. Знакомо? Впрочем, часто бывает так, что даже в такой сковороды прилипает пища. Это довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются и обычные люди, и даже шеф-повара. Поэтому, ни в коем случае не стоит винить себя за неумелость.
Редакция FoodOboz поделится хитростями, которые помогут избежать пригорания пищи.
Что поможет избежать пригорания пищи к сковороде?
Соль
Если вы готовите с помощью алюминиевой сковородки, то вполне понятно, почему пригорает пища. Ведь, посуда изготовлена из пористого материала и в процессе приготовления пища попадает в маленькие отверстия на поверхности. Налить немного масла на сковороду и посыпать солью – это является самым эффективным способом спасти пищу от пригорания.
Яблочный уксус
Это тоже замечательная идея избежать пригорания. Ведь, алюминиевые и пористые материалы должны быть "отделены", прежде чем вы начнете готовить. Нужно равномерно распределить масло на поверхности сковородки, а после того как она хорошо нагреется – налить уксус. Важно подождать, пока он полностью испарится.
Пергаментную бумагу
Его используйте в том случае, если предыдущие способы не помогли решить проблему. Нужно вырезать необходимую форму, застелить листом поверхность сковородки, налить масло и сверху выкладывать необходимые продукты для обжаривания.
Советы по уходу и использованию сковороды
НЕТ металлическим лопаткам
А еще хуже – ложки или вилки. Особенно это касается тогда, когда вы готовите на антипригарной сковороде. Металлическая посуда только повреждает поверхность сковороды и ускоряет "износ". Поэтому, лучше сделать выбор в пользу деревянных, нейлоновых или пластмассовых лопаток.
НЕТ металлическим губкам
Речь идет о проволочных и металлических губках, которые только увеличивают количество пор и повреждают покрытие антипригарных сковородок. Для того, чтобы сохранить их в хорошем состоянии, используйте мягкие губки или щетки.
НЕТ посудомоечной машинке
И пусть производители указывают, что все-таки очищать сковороду можно и с помощью посудомоечной машины. Но это не совсем так. Ведь в подобных средствах для мытья находятся вещества, которые портят антипригарный слой. Лучше отдать предпочтение ручному мытью.
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