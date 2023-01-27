Леопардовый челлендж заполнил все возможны соцсети в последние дни. Таким образом украинцы хотели достучаться к западным лидерам. В итоге, официальное решение о передаче танков Leopard все-таки было принято.

Редакция FoodOboz также решила быть в тренде и подготовила для вас подборку из трех леопардовых блюд, которые легко можно сделать дома.

Леопардовый хлеб

Ингредиенты:

375 г пшеничной муки

35 г сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. сухих дрожжей

Видео дня

250 г свежего молока

20 г сливочного масла.

Ингредиенты для светло-коричневого теста:

5 г какао

1 ст.л. молока

Для темно-коричневого теста:

15 г какао

3 ст. л. молока

Способ приготовления:

1. В миске соединить муку, дрожжи, молоко, масло, соль и сахар.

2. Сделать массу однородной, поделить тесто на две равные части.

3. Одну из них разделить еще на две части. В каждый кусочек добавить указанные ингредиенты. Всё хорошо перемешать. Должно быть три кусочка теста: белое, светло-коричневое и темно-коричневое.

4. Из теста сформировать колбаску, нарезать ее на 3 шарика.

5. Каждую раскатать соответственно длине формы.

6. Далее нужно светло-коричневый кусочек завернуть в темно-коричневый, а темно-коричневый – в белый.

7. Хорошо защелкнуть края сформированных колбасок. Затем нужно совсем чуть-чуть их вытащить. Разрезать на такие кусочки, чтобы они поместились в форму для кекса. Теперь нужно сложить их одну на другую в форму и отправить в духовку при температуре 170 градусов, на 35-40 минут.

Салат "Леопард"

Ингредиенты:

200-300 г нежирного мяса (можно взять язык)

1 шт отварного картофеля

1 шт отварной моркови

5-6 ст. л. зеленого горошка

1 маринованный огурец

1 яблоко

2 ст.л. кетчупа

майонез

перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать кубиками мясо и овощи.

2. Яблоко натереть.

3. Положить зеленый горошек, кетчуп, перец и майонез.

4. Хорошо все перемешать. Можно это делать в обычной миске или сразу в салатнице.

5. Приготовить омлет и украсить сверху салат, нарезав на кусочки. Омлет поджарить таким образом, чтобы пятнышки на нем напоминали окрас леопарда.

Печенье "Леопард"

Ингредиенты:

маргарин – 200 г

мука – 300 г

сахарная пудра – 120 г

желтки – 2 шт

разрыхлитель – 1 ч.л

ванилин – щепотка

соль – щепотка

какао – 1 ст.л

какао – 1 ч.л

растворимый кофе – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Соединить муку и сахарную пудру.

2. Засыпать соль, ванилин и разрыхлитель.

3. Получившуюся смесь из сухих компонентов соединить с маргарином, перетереть.

4. Добавить желтки, сделать тесто.

5. Приготовленное тесто разделить на две части.

6. Одну из частей разделить еще на 2.

7. Внутрь одного кусочка положить только какао. В другой – какао, растворимый кофе и 20 г сахарной пудры.

8. Разминайте до однородности цвета.

9. 3 разных кусочка завернуть в пищевую пленку, поместить в морозильную камеру на 30 минут.

10. Сформировать 2 жгута. Более темный жгут раскатать и завернуть в него светлый жгут.

11. После этого разрезать и уложить в морозильную камеру еще на 15 минут.

12. Белое тесто раскатать.

13. Сверху положить нарезанные кусочки цветного теста.

14. Накрыть пленкой и в разных направлениях раскатать. Должен получиться леопардовый окрас.

15. Положить на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанным маслом.

16. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: