"Леопард" во всем: топ-3 самых популярных блюда в тренде
Леопардовый челлендж заполнил все возможны соцсети в последние дни. Таким образом украинцы хотели достучаться к западным лидерам. В итоге, официальное решение о передаче танков Leopard все-таки было принято.
Редакция FoodOboz также решила быть в тренде и подготовила для вас подборку из трех леопардовых блюд, которые легко можно сделать дома.
Леопардовый хлеб
Ингредиенты:
- 375 г пшеничной муки
- 35 г сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 250 г свежего молока
- 20 г сливочного масла.
Ингредиенты для светло-коричневого теста:
- 5 г какао
- 1 ст.л. молока
Для темно-коричневого теста:
- 15 г какао
- 3 ст. л. молока
Способ приготовления:
1. В миске соединить муку, дрожжи, молоко, масло, соль и сахар.
2. Сделать массу однородной, поделить тесто на две равные части.
3. Одну из них разделить еще на две части. В каждый кусочек добавить указанные ингредиенты. Всё хорошо перемешать. Должно быть три кусочка теста: белое, светло-коричневое и темно-коричневое.
4. Из теста сформировать колбаску, нарезать ее на 3 шарика.
5. Каждую раскатать соответственно длине формы.
6. Далее нужно светло-коричневый кусочек завернуть в темно-коричневый, а темно-коричневый – в белый.
7. Хорошо защелкнуть края сформированных колбасок. Затем нужно совсем чуть-чуть их вытащить. Разрезать на такие кусочки, чтобы они поместились в форму для кекса. Теперь нужно сложить их одну на другую в форму и отправить в духовку при температуре 170 градусов, на 35-40 минут.
Салат "Леопард"
Ингредиенты:
- 200-300 г нежирного мяса (можно взять язык)
- 1 шт отварного картофеля
- 1 шт отварной моркови
- 5-6 ст. л. зеленого горошка
- 1 маринованный огурец
- 1 яблоко
- 2 ст.л. кетчупа
- майонез
- перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать кубиками мясо и овощи.
2. Яблоко натереть.
3. Положить зеленый горошек, кетчуп, перец и майонез.
4. Хорошо все перемешать. Можно это делать в обычной миске или сразу в салатнице.
5. Приготовить омлет и украсить сверху салат, нарезав на кусочки. Омлет поджарить таким образом, чтобы пятнышки на нем напоминали окрас леопарда.
Печенье "Леопард"
Ингредиенты:
- маргарин – 200 г
- мука – 300 г
- сахарная пудра – 120 г
- желтки – 2 шт
- разрыхлитель – 1 ч.л
- ванилин – щепотка
- соль – щепотка
- какао – 1 ст.л
- какао – 1 ч.л
- растворимый кофе – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Соединить муку и сахарную пудру.
2. Засыпать соль, ванилин и разрыхлитель.
3. Получившуюся смесь из сухих компонентов соединить с маргарином, перетереть.
4. Добавить желтки, сделать тесто.
5. Приготовленное тесто разделить на две части.
6. Одну из частей разделить еще на 2.
7. Внутрь одного кусочка положить только какао. В другой – какао, растворимый кофе и 20 г сахарной пудры.
8. Разминайте до однородности цвета.
9. 3 разных кусочка завернуть в пищевую пленку, поместить в морозильную камеру на 30 минут.
10. Сформировать 2 жгута. Более темный жгут раскатать и завернуть в него светлый жгут.
11. После этого разрезать и уложить в морозильную камеру еще на 15 минут.
12. Белое тесто раскатать.
13. Сверху положить нарезанные кусочки цветного теста.
14. Накрыть пленкой и в разных направлениях раскатать. Должен получиться леопардовый окрас.
15. Положить на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанным маслом.
16. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.
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