Кроме классической дрожжевой паски на праздник можно также приготовить паску тирамису. Такой десерт не придется выпекать, что значительно экономит время. В основе, конечно же, палочки савоярди, а также нежная творожная масса.

Идея приготовления сырного паски тирамису опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Десерт отлично застывает в холодильнике.

Ингредиенты:

стык растворимый кофе – 1 сток + 100 г воды

печенье савоярди – 50 г

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сыр кисломолочный – 500 г

йогурт – 70 г

сахар – 60 г

сгущенка молока комнатной температуры – 70 г

сливочное масло комнатной температуры – 50 г

какао для прослойки и обработки

Способ приготовления:

1. Сыр смешать с йогуртом и сахаром.

2. Взбить блендером до гладкости. Сыр должен быть жирным и пластичным – это залог вкусного блюда, чтобы при растирании между пальцами не было крупинок.

3. К сгущенке добавить сливочное масло и взбить до состояния крема.

4. Подмешать крем к творожной массе.

5. Заварить кофе.

6. Подготовить формы для паски, застелить их марлей.

7. На дно положить немного творожной массы.

8. Сверху в один слой распределить савоярди, обмакивая их в кофе.

9. Если нужно, разломайте печенье, чтобы плотно заполнить форму.

10. Поверх савоярди распределить немного творожной массы и присыпать ее какао.

11. Повторить все 3-4 раза.

12. Подогнуть края ткани, закрывая творожную массу.

13. Установить на паску груз (например, пакет кефира) и поставить на ночь в холодильник для оттока жидкости и уплотнения.

14. Перед подачей посыпать паску какао-порошком.

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