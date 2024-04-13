Эффектная паска тирамису, которую не нужно выпекать: как приготовить праздничный десерт
Кроме классической дрожжевой паски на праздник можно также приготовить паску тирамису. Такой десерт не придется выпекать, что значительно экономит время. В основе, конечно же, палочки савоярди, а также нежная творожная масса.
Идея приготовления сырного паски тирамису опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Десерт отлично застывает в холодильнике.
Ингредиенты:
- стык растворимый кофе – 1 сток + 100 г воды
- печенье савоярди – 50 г
- сыр кисломолочный – 500 г
- йогурт – 70 г
- сахар – 60 г
- сгущенка молока комнатной температуры – 70 г
- сливочное масло комнатной температуры – 50 г
- какао для прослойки и обработки
Способ приготовления:
1. Сыр смешать с йогуртом и сахаром.
2. Взбить блендером до гладкости. Сыр должен быть жирным и пластичным – это залог вкусного блюда, чтобы при растирании между пальцами не было крупинок.
3. К сгущенке добавить сливочное масло и взбить до состояния крема.
4. Подмешать крем к творожной массе.
5. Заварить кофе.
6. Подготовить формы для паски, застелить их марлей.
7. На дно положить немного творожной массы.
8. Сверху в один слой распределить савоярди, обмакивая их в кофе.
9. Если нужно, разломайте печенье, чтобы плотно заполнить форму.
10. Поверх савоярди распределить немного творожной массы и присыпать ее какао.
11. Повторить все 3-4 раза.
12. Подогнуть края ткани, закрывая творожную массу.
13. Установить на паску груз (например, пакет кефира) и поставить на ночь в холодильник для оттока жидкости и уплотнения.
14. Перед подачей посыпать паску какао-порошком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: