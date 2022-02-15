Эффектная поркета из сала: секретами приготовления поделился Евгений Клопотенко

Если в Украине сало едят в самостоятельном виде в прикуску с луком и хлебом, засаливают или делают намазку, то в Италии из этого продукта готовят настоящий кулинарный шедевр. Блюдо называется поркета. Это рулет из качественного сала, в который заворачивается большое количество начинки и специй. Вся эта красота подается с двумя видами соуса.

О том, как вкусно приготовить поркету из сала, рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Ингредиенты:

сало с мясной прослойкой – 2 кг

оливки без косточки – 100 г

грецкие орехи – 100 г

маринованные зеленые перцы – 3-4 шт

сухое орегано – 1 пачка

чеснок – 6 зубчиков

горчица (в зернах) – 4 ст.л

лук – 1 шт

петрушка – 1 пучок

подсолнечное масло – 150 мл

сок лимона – 1/2

корочка хлеба (белого или французского багета) – 1 шт

Видео дня

бальзамический уксус – 3 ст. л

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Оливки и орехи измельчить.

2. Переложить начинку в миску.

3. Сало разложить на поверхности шкуркой вниз.

4. Натереть солью и орегано.

5. Равномерно разложить начинку, оставив немного места по краям.

6. Три зубчика чеснока разрезать пополам и распределить по поверхности сала.

7. Маринованные перцы 3-4 шт. выложить целиком.

8. Смазать зернами горчицы.

9. Сало свернуть в рулет, перевязать кулинарной нитью со всех сторон.

10. Форму смазать оливковым маслом и выложить в нее рулет.

11. Положить оставшиеся чеснок и лук.

12. Поместить рулет в духовку при температуре 190 градусов на 1,5 часа.

13. Приготовить соус: петрушку хорошо промыть и удалить лишнюю ботву.

14. Разрезать на несколько частиц и положить в чашу блендера.

15. Влить масло, положить 2 зубчика чеснока, корочку хлеба.

16. Из половины лимона выжать туда сок, посолить.

17. Перебить все до однородности.

18. Чтобы сделать второй соус на разогретой сковороде нужно протушить 3 ст. л. горчицы в зернах с бальзамическим уксусом (3 ст. л.) 2-3 минуты. Уксус должен испариться.

19. Рулет разрезать на кусочки и подавать с соусом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :