Эффектная поркета из сала: секретами приготовления поделился Евгений Клопотенко
Если в Украине сало едят в самостоятельном виде в прикуску с луком и хлебом, засаливают или делают намазку, то в Италии из этого продукта готовят настоящий кулинарный шедевр. Блюдо называется поркета. Это рулет из качественного сала, в который заворачивается большое количество начинки и специй. Вся эта красота подается с двумя видами соуса.
О том, как вкусно приготовить поркету из сала, рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.
Ингредиенты:
сало с мясной прослойкой – 2 кг
оливки без косточки – 100 г
грецкие орехи – 100 г
маринованные зеленые перцы – 3-4 шт
сухое орегано – 1 пачка
чеснок – 6 зубчиков
горчица (в зернах) – 4 ст.л
лук – 1 шт
петрушка – 1 пучок
подсолнечное масло – 150 мл
сок лимона – 1/2
корочка хлеба (белого или французского багета) – 1 шт
бальзамический уксус – 3 ст. л
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Оливки и орехи измельчить.
2. Переложить начинку в миску.
3. Сало разложить на поверхности шкуркой вниз.
4. Натереть солью и орегано.
5. Равномерно разложить начинку, оставив немного места по краям.
6. Три зубчика чеснока разрезать пополам и распределить по поверхности сала.
7. Маринованные перцы 3-4 шт. выложить целиком.
8. Смазать зернами горчицы.
9. Сало свернуть в рулет, перевязать кулинарной нитью со всех сторон.
10. Форму смазать оливковым маслом и выложить в нее рулет.
11. Положить оставшиеся чеснок и лук.
12. Поместить рулет в духовку при температуре 190 градусов на 1,5 часа.
13. Приготовить соус: петрушку хорошо промыть и удалить лишнюю ботву.
14. Разрезать на несколько частиц и положить в чашу блендера.
15. Влить масло, положить 2 зубчика чеснока, корочку хлеба.
16. Из половины лимона выжать туда сок, посолить.
17. Перебить все до однородности.
18. Чтобы сделать второй соус на разогретой сковороде нужно протушить 3 ст. л. горчицы в зернах с бальзамическим уксусом (3 ст. л.) 2-3 минуты. Уксус должен испариться.
19. Рулет разрезать на кусочки и подавать с соусом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :