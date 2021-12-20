Эффектная "Шуба по-царски" на Новый год 2022: удивите гостей яркими сочетаниями
"Шуба по-царски" может стать коронным блюдом на вашем праздничном столе. По-настоящему изысканным такой салат делают эффектная подача и один особый ингредиент – красная икра. Это уже совсем не та "Шуба" с большим количеством свеклы и майонеза сверху, к которой мы все привыкли, а настоящий ресторанный шедевр.
Идеей приготовления такого блюда поделилась фудблогерка tuleneva.bakery на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
морковь – 150 г
свекла – 200 г
картофель – 150 г
белок – 3 шт
яблоко – 100 г
скумбрия в масле – 200 г
майонез – 200 г
красная икра
Способ приготовления:
1. Морковь, свеклу в картофель сварить, остудить, натереть.
2. Яйца сварить, отделить желток, белок мелко натереть.
3. Яблоко и скумбрию порезать маленькими кубиками.
4. Собрать салат слоями:
скумбрия, яблоко, майонез
белок, майонез
морковь, майонез, картофель, майонез, свекла, майонез
5. Перед подачей положить на верх икру.
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