Эффектная "Шуба по-царски" на Новый год 2022: удивите гостей яркими сочетаниями

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
4,4 т.
Эффектная 'Шуба по-царски' на Новый год 2022: удивите гостей яркими сочетаниями

"Шуба по-царски" может стать коронным блюдом на вашем праздничном столе. По-настоящему изысканным такой салат делают эффектная подача и один особый ингредиент – красная икра. Это уже совсем не та "Шуба" с большим количеством свеклы и майонеза сверху, к которой мы все привыкли, а настоящий ресторанный шедевр.

Идеей приготовления такого блюда поделилась фудблогерка tuleneva.bakery на своей странице в Instagram.

Рецепт "Шубы по-царски" на Новый год 2022

Ингредиенты:

  • морковь – 150 г

  • свекла – 200 г

  • картофель – 150 г

Измельченная морковь для салата
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  • белок – 3 шт

  • яблоко – 100 г

  • скумбрия в масле – 200 г

Сельдь для блюда

  • майонез – 200 г

  • красная икра

Способ приготовления:

1. Морковь, свеклу в картофель сварить, остудить, натереть.

Подготовка ингредиентов для блюда

2. Яйца сварить, отделить желток, белок мелко натереть.

Формирование слоев салата

3. Яблоко и скумбрию порезать маленькими кубиками.

Формирование слоев салата

4. Собрать салат слоями:

  • скумбрия, яблоко, майонез

  • белок, майонез

  • морковь, майонез, картофель, майонез, свекла, майонез

Завершающий этап

5. Перед подачей положить на верх икру.

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