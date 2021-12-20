Эффектная 'Шуба по-царски' на Новый год 2022: удивите гостей яркими сочетаниями

"Шуба по-царски" может стать коронным блюдом на вашем праздничном столе. По-настоящему изысканным такой салат делают эффектная подача и один особый ингредиент – красная икра. Это уже совсем не та "Шуба" с большим количеством свеклы и майонеза сверху, к которой мы все привыкли, а настоящий ресторанный шедевр.

Идеей приготовления такого блюда поделилась фудблогерка tuleneva.bakery на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 150 г

свекла – 200 г

картофель – 150 г

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белок – 3 шт

яблоко – 100 г

скумбрия в масле – 200 г

майонез – 200 г

красная икра

Способ приготовления:

1. Морковь, свеклу в картофель сварить, остудить, натереть.

2. Яйца сварить, отделить желток, белок мелко натереть.

3. Яблоко и скумбрию порезать маленькими кубиками.

4. Собрать салат слоями:

скумбрия, яблоко, майонез

белок, майонез

морковь, майонез, картофель, майонез, свекла, майонез

5. Перед подачей положить на верх икру.

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