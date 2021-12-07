Эффектный десерт 'Шоколадные мандаринки': идеей поделилась фудблогер

Шоколадные мандаринки – интересный десерт, который придаст атмосферности и яркого вкуса вашему новогоднему празднованию. Для гостей это будет сюрпризом, ведь блюдо очень реалистичное и его можно легко перепутать с настоящими фруктами. Всё дело в эластичном шоколаде – готовится он очень просто, и из него можно вылепить любую форму.

Идеей приготовления такого необычного праздничного десерта поделилась alionavaskovskaia на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

печенье – 250 г

какао – 10 г

масло сливочное – 90 г

молоко – 50 мл

сахар – 50 г

сгущенка – 100 г

Видео дня

грецкие орехи – 100 г

шоколад горький – 50 г

Для пластичного шоколада:

шоколад белый – 200 г

глюкозный сироп – 50 г

краситель пищевой оранжевый

Способ приготовления:

1. Измельчить в блендере печенье и орехи в крошку.

2. Вылить в кастрюлю молоко, какао, перемешанное с сахаром, масло и шоколад. На маленьком огне, помешивая, довести до кипения.

3. Горячую массу вылить в крошку из печенья и орехов. Туда же добавить сгущенку. Хорошо вымешать и сформировать 8 одинаковых шариков. Отправить в холодильник. Белый шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Добавить глюкозный сироп и перемешать. Шоколад должен сворачиваться, но если вдруг он крошится – добавить еще глюкозного сиропа.

4. Собрать массу руками, добавить краситель и перемешать. Выходит довольно густая масса, похожая на пластилин.

5. Поместить ее в целлофановый пакет на один час при комнатной температуре.

6. Оторвать кусочек пластичного шоколада, размять и раскатать скалкой, толщиной 2 мм. С помощью кольца вырезать круг, по центру класть шарик пирожного и завернуть в пластичный шоколад. Разгладить все неровности, придать форму мандарину, вставить зеленый хвостик по своему усмотрению.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: