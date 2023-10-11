Эффектный салат "Баклажановое кольцо": как приготовить оригинальную сезонную закуску
Ароматные и вкусные баклажаны – это идеальное основание для приготовления эффектного сезонного салата в виде кольца. Для того, чтобы сформировать блюдо, вам понадобится обычный стакан. Закуска получается очень сытная, идеально дополнит любой праздничный стол.
Идея приготовления салата "Баклажаново кольцо" опубликована на странице фудблогера Людмилы с ником pani_gotuye в Instagram. Заправляется блюдо майонезом.
Ингредиенты:
- 2 больших баклажана
- 250-300 г филе куриного бедра или филе грудки
- 150 г шампиньонов
- 1 луковица
- 50 г грецких орехов
- 2 зубчика чеснока
- 50 г твердого сыра
- соль, перец по вкусу
- 2-3 ст.л. майонеза
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности. Дать остыть и мелко нарезать.
2. Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле до готовности.
3. Посолить, поперчить, дать остыть.
4. Баклажаны нарезать вдоль тонкими пластинами и обжарить на подсолнечном масле до мягкости.
5. Готовые баклажаны выкладывать на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.
6. В миске соединить курицу, грибы с луком, добавить измельченные орехи, пропущенный через пресс чеснок, майонез, перемешать. При необходимости подсолить, поперчить.
7. В центр широкой плоской тарелки поставить стакан. Вокруг него выложить по кругу баклажаны. Сверху на баклажаны, тоже вокруг стакана, выложить салат.
8. Затем осторожно вытащить стакан и завернуть салат баклажанными язычками, чтобы получилось кольцо. Серединку украсить по желанию. Кольцо украсить майонезом и посыпать орешками. Готовый салат поставить на несколько часов в холодильник.
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