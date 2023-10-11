Эффектный салат "Баклажановое кольцо": как приготовить оригинальную сезонную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектный салат 'Баклажановое кольцо': как приготовить оригинальную сезонную закуску

Ароматные и вкусные баклажаны – это идеальное основание для приготовления эффектного сезонного салата в виде кольца. Для того, чтобы сформировать блюдо, вам понадобится обычный стакан. Закуска получается очень сытная, идеально дополнит любой праздничный стол.

Идея приготовления салата "Баклажаново кольцо" опубликована на странице фудблогера Людмилы с ником pani_gotuye в Instagram. Заправляется блюдо майонезом.

Эффектный салат ''Баклажановое кольцо'': как приготовить оригинальную сезонную закуску

Ингредиенты:

  • 2 больших баклажана
  • 250-300 г филе куриного бедра или филе грудки
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  • 150 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 50 г грецких орехов
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г твердого сыра
  • соль, перец по вкусу
  • 2-3 ст.л. майонеза
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Эффектный салат ''Баклажановое кольцо'': как приготовить оригинальную сезонную закуску

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности. Дать остыть и мелко нарезать.

2. Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле до готовности.

Эффектный салат ''Баклажановое кольцо'': как приготовить оригинальную сезонную закуску

3. Посолить, поперчить, дать остыть.

4. Баклажаны нарезать вдоль тонкими пластинами и обжарить на подсолнечном масле до мягкости.

Эффектный салат ''Баклажановое кольцо'': как приготовить оригинальную сезонную закуску

5. Готовые баклажаны выкладывать на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.

6. В миске соединить курицу, грибы с луком, добавить измельченные орехи, пропущенный через пресс чеснок, майонез, перемешать. При необходимости подсолить, поперчить.

Эффектный салат ''Баклажановое кольцо'': как приготовить оригинальную сезонную закуску

7. В центр широкой плоской тарелки поставить стакан. Вокруг него выложить по кругу баклажаны. Сверху на баклажаны, тоже вокруг стакана, выложить салат.

Эффектный салат ''Баклажановое кольцо'': как приготовить оригинальную сезонную закуску

8. Затем осторожно вытащить стакан и завернуть салат баклажанными язычками, чтобы получилось кольцо. Серединку украсить по желанию. Кольцо украсить майонезом и посыпать орешками. Готовый салат поставить на несколько часов в холодильник.

Эффектный салат ''Баклажановое кольцо'': как приготовить оригинальную сезонную закуску

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