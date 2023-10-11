Ароматные и вкусные баклажаны – это идеальное основание для приготовления эффектного сезонного салата в виде кольца. Для того, чтобы сформировать блюдо, вам понадобится обычный стакан. Закуска получается очень сытная, идеально дополнит любой праздничный стол.

Идея приготовления салата "Баклажаново кольцо" опубликована на странице фудблогера Людмилы с ником pani_gotuye в Instagram. Заправляется блюдо майонезом.

Ингредиенты:

2 больших баклажана

250-300 г филе куриного бедра или филе грудки

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150 г шампиньонов

1 луковица

50 г грецких орехов

2 зубчика чеснока

50 г твердого сыра

соль, перец по вкусу

2-3 ст.л. майонеза

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности. Дать остыть и мелко нарезать.

2. Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле до готовности.

3. Посолить, поперчить, дать остыть.

4. Баклажаны нарезать вдоль тонкими пластинами и обжарить на подсолнечном масле до мягкости.

5. Готовые баклажаны выкладывать на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.

6. В миске соединить курицу, грибы с луком, добавить измельченные орехи, пропущенный через пресс чеснок, майонез, перемешать. При необходимости подсолить, поперчить.

7. В центр широкой плоской тарелки поставить стакан. Вокруг него выложить по кругу баклажаны. Сверху на баклажаны, тоже вокруг стакана, выложить салат.

8. Затем осторожно вытащить стакан и завернуть салат баклажанными язычками, чтобы получилось кольцо. Серединку украсить по желанию. Кольцо украсить майонезом и посыпать орешками. Готовый салат поставить на несколько часов в холодильник.

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