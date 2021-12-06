Эффектный салат 'Елочка' к новогоднему столу: если хотите удивить гостей

Одним из главных атрибутов Нового Года безусловно есть елка. Ею можно украсить не только дом, но и праздничный стол. Прекрасной идеей будет приготовить простой, но нереально привлекательный салат. Технология достаточно элементарная, блюдо точно удивит как вкусом, так и внешним видом.

Идеей приготовления такого праздничного салата поделилась receptimira25 на своей странице в Instagram.

Ингреденты:

свежий огурец

яйца отварные

колбаса копченая

сыр твердый

горошек консервированный

зелень (лук зеленый и укроп)

майонез

гранат

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Способ приготовления:

1. Все гредиеты измельчить.

2. Огурец, яйца, колбасу, творог смешать, заправить майонезом.

3. Выложить слоями, придавая форму вытянутого треугольника.

4. Сверху выложить нарезанный укроп.

5. Из красного перца сделать звезду.

6. Из граната, кукурузы и горошка сделать гирлянды.

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