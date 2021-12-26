Эффектный салат 'Мандаринки' на праздничный стол: невероятная подача и изысканный вкус

На праздничный стол мандарины можно не только в виде фрукта, но и вкуснейшего салата – "Мандаринки". Такое блюдо сразу поражает своей подачей, а затем влюбляет невероятным вкусом. При этом ингредиенты для салата используются самые простые и доступные.

Рецептом салата "Мандаринки" поделилась фудблогер vika.allison. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 150 г

яйца – 2 шт

твердый сыр – 100 г

греческий йогурт – 50 г

морковь – 2 шт

чеснок – по желанию

соль, перец

Способ приготовления:

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1. Филе, морковь, яйца отварить до готовности.

2. Морковь, сыр и яйца натереть на мелкой терке, филе измельчить.

3. Смешать творог, яйца, филе, греческий йогурт. Посолить и поперчить.

4. Разделить на 6-7 равных частей и сформировать шарики.

5. Морковь выложить тонким слоем на пищевую пленку, посредине выложить шарик и завернуть его морковным слоем.

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