Эффектный салат "Мандаринки" на праздничный стол: невероятная подача и изысканный вкус

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Эффектный салат 'Мандаринки' на праздничный стол: невероятная подача и изысканный вкус

На праздничный стол мандарины можно не только в виде фрукта, но и вкуснейшего салата – "Мандаринки". Такое блюдо сразу поражает своей подачей, а затем влюбляет невероятным вкусом. При этом ингредиенты для салата используются самые простые и доступные.

Рецептом салата "Мандаринки" поделилась фудблогер vika.allison. Опубликовано в Instagram.

Салат Мандаринки

Ингредиенты:

  • куриное филе – 150 г

  • яйца – 2 шт

  • твердый сыр – 100 г

  • греческий йогурт – 50 г

  • морковь – 2 шт

  • чеснок – по желанию

  • соль, перец

Способ приготовления:

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1. Филе, морковь, яйца отварить до готовности.

Куриное филе для блюда

2. Морковь, сыр и яйца натереть на мелкой терке, филе измельчить.

3. Смешать творог, яйца, филе, греческий йогурт. Посолить и поперчить.

Вареные яйца для салата

4. Разделить на 6-7 равных частей и сформировать шарики.

5. Морковь выложить тонким слоем на пищевую пленку, посредине выложить шарик и завернуть его морковным слоем.

Формирование салата

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