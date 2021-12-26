Эффектный салат "Мандаринки" на праздничный стол: невероятная подача и изысканный вкус
На праздничный стол мандарины можно не только в виде фрукта, но и вкуснейшего салата – "Мандаринки". Такое блюдо сразу поражает своей подачей, а затем влюбляет невероятным вкусом. При этом ингредиенты для салата используются самые простые и доступные.
Рецептом салата "Мандаринки" поделилась фудблогер vika.allison. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 150 г
яйца – 2 шт
твердый сыр – 100 г
греческий йогурт – 50 г
морковь – 2 шт
чеснок – по желанию
соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе, морковь, яйца отварить до готовности.
2. Морковь, сыр и яйца натереть на мелкой терке, филе измельчить.
3. Смешать творог, яйца, филе, греческий йогурт. Посолить и поперчить.
4. Разделить на 6-7 равных частей и сформировать шарики.
5. Морковь выложить тонким слоем на пищевую пленку, посредине выложить шарик и завернуть его морковным слоем.
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