Сочный арбуз станет отличным дополнением к свежему зеленому салату. Ягода очень вкусно сочетается с хрустящими огурцами, рукколой и нежным авокадо. И смотрится такое блюдо максимально эстетично. Беспроигрышная закуска для летнего периода.

Идея приготовления сочного летнего салата с арбузом опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Салат получается очень легким.

Ингредиенты:

200 г очищенного арбуза

авокадо

огурец

200 г рукколы

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горсть свежей мяты

50 г фисташек

Ингредиенты для заправки:

50 мл оливкового масла

2 ст.л. бальзамического уксуса

соль, черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Делаем заправку.

2. Хорошо встряхиваем в закрытой банке все ингредиенты.

3. Нарезаем произвольными кусочками.

4. Смешиваем рукколу, мяту и остальные ингредиенты для салата.

5. Поливаем заправкой. Перемешиваем.

6. Если хотите, можно добавить сюда немного крошек тофу или феты (если вы не веган).

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