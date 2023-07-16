Эффектный салат с сочным арбузом: идеальная закуска для летней жары
Сочный арбуз станет отличным дополнением к свежему зеленому салату. Ягода очень вкусно сочетается с хрустящими огурцами, рукколой и нежным авокадо. И смотрится такое блюдо максимально эстетично. Беспроигрышная закуска для летнего периода.
Идея приготовления сочного летнего салата с арбузом опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Салат получается очень легким.
Ингредиенты:
- 200 г очищенного арбуза
- авокадо
- огурец
- 200 г рукколы
- горсть свежей мяты
- 50 г фисташек
Ингредиенты для заправки:
- 50 мл оливкового масла
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- соль, черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Делаем заправку.
2. Хорошо встряхиваем в закрытой банке все ингредиенты.
3. Нарезаем произвольными кусочками.
4. Смешиваем рукколу, мяту и остальные ингредиенты для салата.
5. Поливаем заправкой. Перемешиваем.
6. Если хотите, можно добавить сюда немного крошек тофу или феты (если вы не веган).
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