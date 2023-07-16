Эффектный салат с сочным арбузом: идеальная закуска для летней жары

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Эффектный салат с сочным арбузом: идеальная закуска для летней жары

Сочный арбуз станет отличным дополнением к свежему зеленому салату. Ягода очень вкусно сочетается с хрустящими огурцами, рукколой и нежным авокадо. И смотрится такое блюдо максимально эстетично. Беспроигрышная закуска для летнего периода.

Идея приготовления сочного летнего салата с арбузом опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Салат получается очень легким.

Эффектный салат с сочным арбузом: идеальная закуска для летней жары

Ингредиенты:

  • 200 г очищенного арбуза
  • авокадо
  • огурец
  • 200 г рукколы
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  • горсть свежей мяты
  • 50 г фисташек

Ингредиенты для заправки:

  • 50 мл оливкового масла
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса
  • соль, черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Эффектный салат с сочным арбузом: идеальная закуска для летней жары

1. Делаем заправку.

2. Хорошо встряхиваем в закрытой банке все ингредиенты.

Эффектный салат с сочным арбузом: идеальная закуска для летней жары

3. Нарезаем произвольными кусочками.

4. Смешиваем рукколу, мяту и остальные ингредиенты для салата.

Эффектный салат с сочным арбузом: идеальная закуска для летней жары

5. Поливаем заправкой. Перемешиваем.

6. Если хотите, можно добавить сюда немного крошек тофу или феты (если вы не веган).

Эффектный салат с сочным арбузом: идеальная закуска для летней жары

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