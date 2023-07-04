Эффектный торфяной пирог с вишнями: вкуснее любых творожных запеканок
Такой торфяной пирог с вишнями станет отличной альтернативой любым творожным запеканкам и пирогам. Никакого теста замешивать не придется, ведь в основе крошка из обыкновенного печенья. Десерт получается в меру сладким, очень нежным и хорошо держит форму.
Идея приготовления торфяного пирога с вишней опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Сезонная вишня прекрасно сочетается с творожной массой.
Ингредиенты для теста:
- 400 г муки
- 4 ст.л. какао
- 100 г сахара
- щепотка соли
- 200 г холодного сливочного масла
Ингредиенты для начинки:
- 500 г кисломолочного сыра нежирного
- 4 яйца
- 150 г сахара (или заменитель)
- 100 г сметаны (15%)
- 2 ст.л. крахмала
- ванильный сахар – 10 г
- 400 г вишен без косточки + 1 ст.л. крахмала
Способ приготовления:
1. В тарелку выкладываем муку, холодное масло, просеянное какао, щепотку соли, сахар. Все перетираем руками в крошку. Или это можно сделать в кухонном комбайне – будет резвее.
2. В другую тарелку укладываем творог, сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и перебиваем блендером в однородную массу.
3. Добавляем крахмал и размешиваем.
4. Вишни или черешни вымешиваем с крахмалом.
5. В форму застеленную пергаментом всыпаем 2/3 крошки и втрамбовываем ее.
6. Вливаем половину сырной массы, закадаем ягоды и заливаем оставшейся сырной массой.
7. Сверху аккуратно присыпаем оставшейся крошкой.
8. Выпекаем при температуре 180 градусов 60 минут.
9. Даем полностью остыть и только тогда нарезаем.
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