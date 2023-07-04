Такой торфяной пирог с вишнями станет отличной альтернативой любым творожным запеканкам и пирогам. Никакого теста замешивать не придется, ведь в основе крошка из обыкновенного печенья. Десерт получается в меру сладким, очень нежным и хорошо держит форму.

Идея приготовления торфяного пирога с вишней опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Сезонная вишня прекрасно сочетается с творожной массой.

Ингредиенты для теста:

400 г муки

4 ст.л. какао

100 г сахара

щепотка соли

200 г холодного сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

500 г кисломолочного сыра нежирного

4 яйца

150 г сахара (или заменитель)

100 г сметаны (15%)

2 ст.л. крахмала

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ванильный сахар – 10 г

400 г вишен без косточки + 1 ст.л. крахмала

Способ приготовления:

1. В тарелку выкладываем муку, холодное масло, просеянное какао, щепотку соли, сахар. Все перетираем руками в крошку. Или это можно сделать в кухонном комбайне – будет резвее.

2. В другую тарелку укладываем творог, сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и перебиваем блендером в однородную массу.

3. Добавляем крахмал и размешиваем.

4. Вишни или черешни вымешиваем с крахмалом.

5. В форму застеленную пергаментом всыпаем 2/3 крошки и втрамбовываем ее.

6. Вливаем половину сырной массы, закадаем ягоды и заливаем оставшейся сырной массой.

7. Сверху аккуратно присыпаем оставшейся крошкой.

8. Выпекаем при температуре 180 градусов 60 минут.

9. Даем полностью остыть и только тогда нарезаем.

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