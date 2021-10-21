Назван лучший перекус, который стоит приготовить каждому

Кто-то питается 5 раз в день, учитывая перекусы, а кто-то 3, считая, что кушать между основными приемами пищи вредно для здоровья. Правда это или нет, но стоит учесть тот факт, что у каждого свой распорядок дня и, соответственно, потребности организма. Но если уж и перекусывать, то стоит выбирать те продукты, которые будут наиболее питательными.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы эксперта и издания EatThis, расскажет, кокой перекус является наиболее питательным и как приготовить его самостоятельно.

Как сообщает эксперт, перекус должен иметь большое содержание белка. Именно он поможет обеспечить ощущение сытости в течение длительного времени, заполнить пробел в питании и даже сбросить вес. При этом также следует обратить внимание на содержание клетчатки и противовоспалительных жиров.

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Одним из таких перекусов может стать смузи. Его следует приготовить на основе молока или воды. А из важных ингредиентов там должны быть:

Зеленые ингредиенты – шпинат или цукини.

Антиоксидантные ягоды – черника.

Противовоспалительные жиры – авокадо или миндальное масло.

Белковые – греческий йогурт, тофу или нут.

И даже если вы противник того самого шпината или никогда не любили греческий йогурт, сочетание этих компонентов в смузи вас приятно удивит. А еще – предотвратит голод, и выполнит множество задач по питанию. Приготовить за считанные минуты питательный напиток и взять с собой на работу или учебу – что может быть лучше?

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