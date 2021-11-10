Названы продукты, которые нужно есть осенью и зимой
Все знают о том, что в холодное время года наш организм нуждается в большом количестве витаминов. Прежде всего, это нужно для того, чтобы сделать иммунную систему устойчивой к появлению различных вирусов и инфекции. В целом, большинство полезных веществ в основном содержатся в продуктах питания, на которые обязательно стоит обратить внимание уже сейчас.
О важных продуктах в холодное время года рассказала нутрициолог Татьяна Ярмошик. Опубликовано в Instagram.
Продукты с горьким вкусом
Зелень – руккола и кинза.
Овощи – артишок, брюссельская капуста и баклажан.
Горькие травы – листья артишока, корень одуванчика, расторопша и полынь.
Специи – имбиря и мяты.
Напитки – какао и цикорий.
Полезные жиры
Нерафинированное масло
Авокадо и кокос
Жирные сорта рыбы
Выдержанный сыр
Согревающие специи
Перец, имбирь, кардамон, гвоздика и корица.
Важные витамины
А, Е, С, Д3
Ферментированные продукты
Сюда можно отнести квашеную капусту, баклажаны, огурцы или помидоры.
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