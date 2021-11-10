Названы продукты, которые нужно есть осенью и зимой

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Названы продукты, которые нужно есть осенью и зимой

Все знают о том, что в холодное время года наш организм нуждается в большом количестве витаминов. Прежде всего, это нужно для того, чтобы сделать иммунную систему устойчивой к появлению различных вирусов и инфекции. В целом, большинство полезных веществ в основном содержатся в продуктах питания, на которые обязательно стоит обратить внимание уже сейчас.

О важных продуктах в холодное время года рассказала нутрициолог Татьяна Ярмошик. Опубликовано в Instagram.

Продукты с горьким вкусом

  • Зелень – руккола и кинза.

  • Овощи – артишок, брюссельская капуста и баклажан.

  • Горькие травы – листья артишока, корень одуванчика, расторопша и полынь.

  • Специи – имбиря и мяты.

  • Напиткикакао и цикорий.

Баклажаны, брюссельская капуста и зелень
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Полезные жиры

  • Нерафинированное масло

  • Авокадо и кокос

  • Жирные сорта рыбы

  • Выдержанный сыр

Жирные сорта рыбы и авокадо

Согревающие специи

  • Перец, имбирь, кардамон, гвоздика и корица.

Кардамон и имбирь

Важные витамины

  • А, Е, С, Д3

Ферментированные продукты

Сюда можно отнести квашеную капусту, баклажаны, огурцы или помидоры.

Ферментированные продукты

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