Названы продукты, которые нужно есть осенью и зимой

Все знают о том, что в холодное время года наш организм нуждается в большом количестве витаминов. Прежде всего, это нужно для того, чтобы сделать иммунную систему устойчивой к появлению различных вирусов и инфекции. В целом, большинство полезных веществ в основном содержатся в продуктах питания, на которые обязательно стоит обратить внимание уже сейчас.

О важных продуктах в холодное время года рассказала нутрициолог Татьяна Ярмошик. Опубликовано в Instagram.

Продукты с горьким вкусом

Зелень – руккола и кинза.

Овощи – артишок, брюссельская капуста и баклажан.

Горькие травы – листья артишока, корень одуванчика, расторопша и полынь.

Специи – имбиря и мяты.

Напитки – какао и цикорий.

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Полезные жиры

Нерафинированное масло

Авокадо и кокос

Жирные сорта рыбы

Выдержанный сыр

Согревающие специи

Перец, имбирь, кардамон, гвоздика и корица.

Важные витамины

А, Е, С, Д3

Ферментированные продукты

Сюда можно отнести квашеную капусту, баклажаны, огурцы или помидоры.

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