Кому опасно есть хурму и что с ней делать, если можно: советы эксперта

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Кому опасно есть хурму и что с ней делать, если можно: советы эксперта

Диетолог Марина Калинина рассказала, что хурма имеет много полезных свойств и ее обязательно нужно есть в холодное время года. Тем не менее, ограничить ее потребление следует людям с диабетом.

Советами она поделилась на своей странице в Instagram.

Полезные свойства хурмы

Ягода будет особенно полезной для тех, кто:

  • Имеет проблемы с пищеварением. Ведь, в хурме содержится большое количество клетчатки.

  • Болеет анемией. Поскольку, ягода помогает вырабатывать эритроциты. При этом эксперт отмечает, что имея низкий гемоглобин не следует питаться одной лишь хурмой.

  • Имеет проблемы со зрением. Хурма – это настоящий кладезь витамина А.

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К тому же ягода укрепляет сосуды, улучшает их тонус и эластичность, повышает иммунитет и является едва ли не самым большим источником кальция.

Галета с хурмой от Елены Сагун, рецептом которой фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Галета с хурмой

ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. В миске смешать все сухие ингредиенты. Добавить масло и воду. Замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на 10-15 минут.

  2. Порезать хурму кружочками. Раскатать тесто.

  3. Выложить хурму, отступая от сторон. После – завернуть их.

  4. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

  5. При подаче посыпать сахарной пудрой.

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