Кому опасно есть хурму и что с ней делать, если можно: советы эксперта

Диетолог Марина Калинина рассказала, что хурма имеет много полезных свойств и ее обязательно нужно есть в холодное время года. Тем не менее, ограничить ее потребление следует людям с диабетом.

Советами она поделилась на своей странице в Instagram.

Ягода будет особенно полезной для тех, кто:

Имеет проблемы с пищеварением. Ведь, в хурме содержится большое количество клетчатки.

Болеет анемией. Поскольку, ягода помогает вырабатывать эритроциты. При этом эксперт отмечает, что имея низкий гемоглобин не следует питаться одной лишь хурмой.

Имеет проблемы со зрением. Хурма – это настоящий кладезь витамина А.

Видео дня

К тому же ягода укрепляет сосуды, улучшает их тонус и эластичность, повышает иммунитет и является едва ли не самым большим источником кальция.

Галета с хурмой от Елены Сагун, рецептом которой фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

ингредиенты:

Хурма – 2 шт

Цельнозерновая мука – 250 г

Растительное масло – 70 мл

Горячая вода – 100 мл

Сахар – 2 ст. л.

Корица – 1 \ 2 ч. л.

Разрыхлитель – 1 \ 2 ч. л.

Соль

Сахарная пудра

Способ приготовления:

В миске смешать все сухие ингредиенты. Добавить масло и воду. Замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на 10-15 минут. Порезать хурму кружочками. Раскатать тесто. Выложить хурму, отступая от сторон. После – завернуть их. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. При подаче посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: