Эксперты составили список лучших продуктов для женщин

Среди продуктов, которые должны присутствовать в женском рационе, диетологи выделяют помидоры, ягоды, темный шоколад, яйца и рукколу.

В целом женщины имеют уникальные потребности в питании. Например, им необходимо больше железа, чем мужчинам. Кроме того, беременным и кормящим мамам необходимо увеличивать количество витаминов и минералов, включая витамин С, фолат, витамин В12, йод и цинк, сообщает thehealthy.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с полным списком продуктов, подобранных экспертами специально для женщин.

Черешня

Эти драгоценные ягоды доступны в летнее время. Они содержат антоцианы – флавоноиды, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, а также помогают снизить риск хронических заболеваний.

Помидоры

Этот овощ полон ликопина, питательного вещества, которое помогает бороться с болезнями и снижать риск развития рака или сердечных заболеваний. Поскольку ликопин растворим в жирах, помидоры стоит смешивать, например, с оливковым маслом, чтобы повысить усвоение.

Арбуз

Арбуз на 92 % состоит из воды и помогает избежать обезвоживания в жаркую летнюю погоду. Также он содержит антиоксидант ликопин и калий для баланса жидкости. Его можно замораживать ломтиками для еще большего удовольствия.

Семена льна

Это суперпродукт, содержащий омега-3 жирные кислоты и лигнаны, которые способствуют поддержанию гормонального баланса. Семена льна являются альтернативным вариантом гормональной терапии и могут быть особенно полезны в период менопаузы. Нужно добавлять 1-2 столовых ложек молотого льняного семени к различным смузи, чтобы помочь уменьшить приливы, перепады настроения и ночную потливость.

Ягоды полезны для сердца

Ягоды

Все ягоды содержат много питательных веществ, в том числе антоцианов, которые помогают снизить риск нескольких видов рака, включая рак молочной железы. Эти антиоксиданты также защищают сердце.

Авокадо

Помимо полезных для сердца жиров этот зеленый фрукт обеспечивает витаминами В6, фолиевой кислотой и магнием. Авокадо помогает с симптомами ПМС и производством гормонов. Фолат имеет другие преимущества – он важен для здоровья женщин, поскольку помогает производить ДНК и другие генетические материалы, которые особенно необходимы во время беременности.

Киноа

Это зерно насыщено клетчаткой и белком для контроля веса и пищеварения. Их комбинация помогает дольше сохранять сытость, уменьшая тем самым желание перекусить.

Темный шоколад

Порция темного шоколада (70-85 %) – это идеальный способ удовлетворить тягу, а также обеспечить женский организм мощными антиоксидантами, клетчаткой и магнием. Флавоноиды, которые в нем содержатся, также могут помочь функционированию мозга.

Яйца

Эти источники белка имеют много питательных веществ, которые полезны для женщин. Яйца содержат холин, питательное вещество, которое не только связано со здоровьем мозга, но и снижает риск рака молочной железы.

Зеленый чай защищает кожу от старения

Зеленый чай

Этот напиток может быть очень освежающим, если он охлажден. В дополнение к благотворному влиянию на сердце, зеленый чай является полезным для женщин, поскольку содержит антиоксиданты, которые помогают защитить кожу от старения, вызванного ультрафиолетовыми лучами.

Чернослив

Чернослив содержит витамин К и калий, которые важны для здоровья костей. Исследования показали, что ежедневное потребление женщинами чернослива может помочь предотвратить потерю костной массы.

Руккола

Руккола – это ароматная, насыщенная питательными веществами листовая зелень, которой можно наслаждаться все лето. Имея всего 10 ккал на две чашки, она может стать отличной основой для всех салатов. Руккола также обеспечивает высокое количество витамина К. Женщинам необходим этот витамин для плотности костей, чтобы предотвратить остеопороз.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о сезонных продуктах и их пользе для здоровья. Они помогают поддерживать иммунную систему, избегая дефицита витаминов, а также способствуют нормальному функционированию обмена веществ и нервной системы.

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