Блинчики – это одно из самых универсальных блюд, которое можно есть самостоятельно, с медом и сметаной или с начинками: солеными или сладкими. В то же время здесь очень важно приготовить удачное тесто для блюда. В идеале – блины должны быть эластичными, не сухими и не рваться.

Фудблогер Екатерина Мовчан (katarina_movchan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом заварных блинов на воде и молоке, которые никогда не рвутся и получаются эластичные.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

молоко – 300 мл

кипятков – 300 мл

Видео дня

мука – 250 г

сахар – 2 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

сода – 1 ч. л.

растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. В миску нужно разбить яйца, добавить соль и взбить до образования пышной пены.

2. К полученной массе добавить сахар и тщательно перемешать.

3. Налить молоко, перемешать.

4. Просеять муку, хорошо вымешать тесто, чтобы не было комочков. Накрыть миску плёнкой и оставить в таком виде на 1 час. Очень важно, чтобы тесто хорошо настоялось перед приготовлением.

5. Когда пройдет отведенное время, нужно смешать кипяток и соду. Добавить полученную жидкость к тесту, постоянно помешивая.

6. В конце налить масло и тщательно перемешать.

7. На этом этапе можно жарить блины. Это нужно делать на хорошо разогретой сковороде, смазывать ее ничем не нужно.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: