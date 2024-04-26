Традиционная белковая глазурь на паску достаточно долго застывает. Это довольно неудобно, потому что может прилипнуть кое-что лишнее. К тому же, сама выпечка будет черстветь, потому что прикрыть ее ничем нельзя будет. Поэтому лучшее решение – это сделать глазурь на желатине.

Идея приготовления глазури, которая застывает за считанные минуты, опубликована на странице фудблогера Марии Марчук (makarchuk_food) в Instagram. Цвет получается очень белоснежным.

Как приготовить идеальную глазурь на желатине:

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1. Одну чайную ложку желатина залить двумя столовыми ложками воды.

2. К стакану сахара (250 мл) добавить 6 столовых ложек воды.

3. Помешивая, варить до полного растворения сахара.

4. Добавить одну столовую ложку лимонного сока.

5. Выключить и добавить желатин.

6. Перемешать и взбить все на больших оборотах.

7. Выключить и добавить желатин.

8. Перемешать.

9. Все сбить миксером на больших оборотах.

10. Можно выбрать любой декор. Главное – украшать быстро, потому что глазурь застывает за несколько минут.

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