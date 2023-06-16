Элементарная клубничная галета к чаю: всегда получается хрустящей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
450
Элементарная клубничная галета к чаю: всегда получается хрустящей

Эффектный и простой десерт, который можно приготовить с клубникой – это галета. Она очень эстетична, ведь все карамелизированные ягоды на поверхности. А творожное тесто на сливочном масле получается очень хрустящим.

Идея приготовления хрустящей галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Выпекается не дольше 25 минут.

Элементарная клубничная галета к чаю: всегда получается хрустящей

Ингредиенты для теста:

  • мука – 150 г
  • яйцо – 1 шт
  • кисломолочный творог – 180 г
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  • ванильный сахар – 5 г
  • сливочное масло – 70 г
  • разрыхлитель – 1/4 ч.л.
  • соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • клубника – 300 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • цедра лимона – по желанию
  • желток – для смазки

Способ приготовления:

Элементарная клубничная галета к чаю: всегда получается хрустящей

1. Просейте муку, добавьте сливочное масло комнатной температуры и другие ингредиенты.

2. Все перемешайте до однородности.

Элементарная клубничная галета к чаю: всегда получается хрустящей

3. Поместите тесто в холодильник.

4. Нарежьте клубнику, добавьте другие ингредиенты для начинки.

Элементарная клубничная галета к чаю: всегда получается хрустящей

5. Если клубника очень сочная – добавьте немного больше крахмала.

6. Все перемешайте.

7. Тесто раскатайте на пергаменте, выложите начинку и заверните края галеты. Смажьте их желтком.

Элементарная клубничная галета к чаю: всегда получается хрустящей

8. Запекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут до румяной корочки.

9. При подаче можно присыпать сахарной пудрой.

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