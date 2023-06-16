Элементарная клубничная галета к чаю: всегда получается хрустящей
Эффектный и простой десерт, который можно приготовить с клубникой – это галета. Она очень эстетична, ведь все карамелизированные ягоды на поверхности. А творожное тесто на сливочном масле получается очень хрустящим.
Идея приготовления хрустящей галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Выпекается не дольше 25 минут.
Ингредиенты для теста:
- мука – 150 г
- яйцо – 1 шт
- кисломолочный творог – 180 г
- ванильный сахар – 5 г
- сливочное масло – 70 г
- разрыхлитель – 1/4 ч.л.
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- клубника – 300 г
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- крахмал – 1 ст.л.
- цедра лимона – по желанию
- желток – для смазки
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте сливочное масло комнатной температуры и другие ингредиенты.
2. Все перемешайте до однородности.
3. Поместите тесто в холодильник.
4. Нарежьте клубнику, добавьте другие ингредиенты для начинки.
5. Если клубника очень сочная – добавьте немного больше крахмала.
6. Все перемешайте.
7. Тесто раскатайте на пергаменте, выложите начинку и заверните края галеты. Смажьте их желтком.
8. Запекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут до румяной корочки.
9. При подаче можно присыпать сахарной пудрой.
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