Эффектный и простой десерт, который можно приготовить с клубникой – это галета. Она очень эстетична, ведь все карамелизированные ягоды на поверхности. А творожное тесто на сливочном масле получается очень хрустящим.

Идея приготовления хрустящей галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Выпекается не дольше 25 минут.

Ингредиенты для теста:

мука – 150 г

яйцо – 1 шт

кисломолочный творог – 180 г

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ванильный сахар – 5 г

сливочное масло – 70 г

разрыхлитель – 1/4 ч.л.

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

клубника – 300 г

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

крахмал – 1 ст.л.

цедра лимона – по желанию

желток – для смазки

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте сливочное масло комнатной температуры и другие ингредиенты.

2. Все перемешайте до однородности.

3. Поместите тесто в холодильник.

4. Нарежьте клубнику, добавьте другие ингредиенты для начинки.

5. Если клубника очень сочная – добавьте немного больше крахмала.

6. Все перемешайте.

7. Тесто раскатайте на пергаменте, выложите начинку и заверните края галеты. Смажьте их желтком.

8. Запекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут до румяной корочки.

9. При подаче можно присыпать сахарной пудрой.

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