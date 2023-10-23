Чтобы долго не придумывать, что приготовить на обед – сделайте запеканку с курицей и шпинатом. Все компоненты нужно просто измельчить и запечь в духовке. Технология максимально проста и бюджетна.

Идея приготовления сытной куриной запеканки со шпинатом и помидорами опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketiv_ в Instagram. Блюдо получается очень сочным.

Ингредиенты:

куриное бедро или филе – 1 шт

куриное яйцо – 1 шт

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шпинат свежий (можно мороженый)

сыр твердый – 50 г (+пармезан)

сметана 20% – 3 ст.л.

манка – 1 ч.л.

специи по вкусу (черный перец, паприка, чеснок, орегано или итальянские травы)

помидорки черри (4-5 шт, в зависимости от размера)

Способ приготовления:

1. Куриное бедро разобрать.

2. Филе/мягкую часть положить в блендер, добавить шпинат (можно обдать кипятком), измельчить.

3. Взбить яйцо, сметану, специи и 1/2 часть сыра в однородную массу, добавить манку, перемешать.

4. Помидоры черри разрезать на половинки.

5. Силиконовые формочки для кексов смазать маслом гхи, выложить курицу со шпинатом.

6. Залить яичной смесью, положить сверху помидоры черри, посыпать сыром.

7. Разогреть духовку, выпекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут (смотрите по золотой корочке и готовности).

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