Элементарная летняя закуска из сочных овощей: можно есть уже через 2-3 часа

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Элементарная летняя закуска из сочных овощей: можно есть уже через 2-3 часа

Из сезонных сочныховощей можно приготовить очень ароматную закуску. Она отлично подойдет к мясу и рыбе. А маринуют всего 2-3 часа.

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Идея приготовления летней овощной закуски опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Для заправки используйте только соевый соус, сок лимона и травы.

Элементарная летняя закуска из сочных овощей: можно есть уже через 2-3 часа

Ингредиенты:

  • помидоры коктейльные – 300 г
  • кабачки – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • сок лимона – 2 ст.л.
  • орегано сушеный – 1 ч.л.
  • соль – 1-2 ч.л.
  • свежий базилик – 2 веточки
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Элементарная летняя закуска из сочных овощей: можно есть уже через 2-3 часа

1. Овощи порезать.

3. Натереть чеснок.

Элементарная летняя закуска из сочных овощей: можно есть уже через 2-3 часа

4. Измельчить базилик.

Элементарная летняя закуска из сочных овощей: можно есть уже через 2-3 часа

5. Добавить остальные ингредиенты.

Элементарная летняя закуска из сочных овощей: можно есть уже через 2-3 часа

6. Перемешать и мариновать в течение 2-3 часов.

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