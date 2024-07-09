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Элементарная летняя закуска из сочных овощей: можно есть уже через 2-3 часа
Из сезонных сочныховощей можно приготовить очень ароматную закуску. Она отлично подойдет к мясу и рыбе. А маринуют всего 2-3 часа.
Идея приготовления летней овощной закуски опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Для заправки используйте только соевый соус, сок лимона и травы.
Ингредиенты:
- помидоры коктейльные – 300 г
- кабачки – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соевый соус – 1 ст.л.
- сок лимона – 2 ст.л.
- орегано сушеный – 1 ч.л.
- соль – 1-2 ч.л.
- свежий базилик – 2 веточки
- оливковое масло – 2 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Овощи порезать.
3. Натереть чеснок.
4. Измельчить базилик.
5. Добавить остальные ингредиенты.
6. Перемешать и мариновать в течение 2-3 часов.
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