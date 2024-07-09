Из сезонных сочныховощей можно приготовить очень ароматную закуску. Она отлично подойдет к мясу и рыбе. А маринуют всего 2-3 часа.

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Идея приготовления летней овощной закуски опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Для заправки используйте только соевый соус, сок лимона и травы.

Ингредиенты:

помидоры коктейльные – 300 г

кабачки – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соевый соус – 1 ст.л.

сок лимона – 2 ст.л.

орегано сушеный – 1 ч.л.

соль – 1-2 ч.л.

свежий базилик – 2 веточки

оливковое масло – 2 ст.л.

мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Овощи порезать.

3. Натереть чеснок.

4. Измельчить базилик.

5. Добавить остальные ингредиенты.

6. Перемешать и мариновать в течение 2-3 часов.

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