Элементарная мини-пицца из картофеля: тесто раскатывать не надо
Картофель – это не только гарнир к мясу или рыбе, но и основа для пиццы. Овощ даже не придется чистить. Картошку достаточно просто раздавить стаканом и положить сверху любимую начинку.
Идея приготовления картофельной мини-пиццы опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Запекается блюдо 7-10 минут.
Ингредиенты:
- картофель
- бекон
- кетчуп
- сыр моцарелла
- приправа к картофелю
- копченая паприка
Способ приготовления:
1. Картошку отвариваем в мундирах, охлаждаем.
2. На противень выстилаем пергаментную бумагу, выкладываем картофель (разрезанный пополам) и через пергамент раздавливаем его стаканом.
3. Поливаем картофель растительным маслом, посыпаем приправой и отправляем на 10-12 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
4. Выбираем картофель из духовки, добавляем кетчуп, бекон, паприку, сыр и отправляем снова в духовку на 7-10 минут.
5. Подаем с любым соусом.
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