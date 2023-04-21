Картофель – это не только гарнир к мясу или рыбе, но и основа для пиццы. Овощ даже не придется чистить. Картошку достаточно просто раздавить стаканом и положить сверху любимую начинку.

Идея приготовления картофельной мини-пиццы опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Запекается блюдо 7-10 минут.

Ингредиенты:

картофель

бекон

кетчуп

сыр моцарелла

приправа к картофелю

копченая паприка

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Способ приготовления:

1. Картошку отвариваем в мундирах, охлаждаем.

2. На противень выстилаем пергаментную бумагу, выкладываем картофель (разрезанный пополам) и через пергамент раздавливаем его стаканом.

3. Поливаем картофель растительным маслом, посыпаем приправой и отправляем на 10-12 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

4. Выбираем картофель из духовки, добавляем кетчуп, бекон, паприку, сыр и отправляем снова в духовку на 7-10 минут.

5. Подаем с любым соусом.

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