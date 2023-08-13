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Элементарная намазка из авокадо: готовится за считанные минуты
Самое бюджетное блюдо из авокадо – это намазка. И приготовите вы ее в считанные минуты, ведь компоненты нужно просто сбить блендером. Вы можете сделать сразу большую порцию. а затем, при необходимости, делать бутерброды на перекус.
Идея приготовления вкусной намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Ни один продукт для этого блюда не нуждается в термической обработке.
Ингредиенты:
- 2 спелых авокадо
- 1 ст.л. (с горкой) сливочного сыра
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. сухого базилика
- 1/2 ч.л. сухого чеснока
- 1/2 ч.л. соли
- 50 мл оливкового масла
Способ приготовления:
1. Авокадо ложкой выбрать в емкость.
2. Добавить сливочный сыр.
3. Выжать лимон.
4. Добавить сухой базилик и измельченный чеснок.
5. Все сбить блендером.
6. Подавать на тостах.
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