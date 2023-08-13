Элементарная намазка из авокадо: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Элементарная намазка из авокадо: готовится за считанные минуты

Самое бюджетное блюдо из авокадо – это намазка. И приготовите вы ее в считанные минуты, ведь компоненты нужно просто сбить блендером. Вы можете сделать сразу большую порцию. а затем, при необходимости, делать бутерброды на перекус.

Идея приготовления вкусной намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Ни один продукт для этого блюда не нуждается в термической обработке.

Элементарная намазка из авокадо: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо
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  • 1 ст.л. (с горкой) сливочного сыра
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1/2 ч.л. сухого базилика
  • 1/2 ч.л. сухого чеснока
  • 1/2 ч.л. соли
  • 50 мл оливкового масла

Способ приготовления:

Элементарная намазка из авокадо: готовится за считанные минуты

1. Авокадо ложкой выбрать в емкость.

Элементарная намазка из авокадо: готовится за считанные минуты

2. Добавить сливочный сыр.

 

3. Выжать лимон.

4. Добавить сухой базилик и измельченный чеснок.

Элементарная намазка из авокадо: готовится за считанные минуты

5. Все сбить блендером.

6. Подавать на тостах.

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