Самое бюджетное блюдо из авокадо – это намазка. И приготовите вы ее в считанные минуты, ведь компоненты нужно просто сбить блендером. Вы можете сделать сразу большую порцию. а затем, при необходимости, делать бутерброды на перекус.

Идея приготовления вкусной намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Ни один продукт для этого блюда не нуждается в термической обработке.

Ингредиенты:

2 спелых авокадо

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1 ст.л. (с горкой) сливочного сыра

2 ст.л. лимонного сока

1/2 ч.л. сухого базилика

1/2 ч.л. сухого чеснока

1/2 ч.л. соли

50 мл оливкового масла

Способ приготовления:

1. Авокадо ложкой выбрать в емкость.

2. Добавить сливочный сыр.

3. Выжать лимон.

4. Добавить сухой базилик и измельченный чеснок.

5. Все сбить блендером.

6. Подавать на тостах.

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