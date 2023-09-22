Из сезонных баклажанов следует приготовить очень простую намазку. Ее очень вкусно есть прямо на хлебе. Прекрасно подходит и для праздничного стола, и просто на перекус.

Идея приготовления элементарной намазки из баклажанов опубликована на странице известного украинского фитнес-тренера Марины Боржемской (borzhemsky_healthy_food) в Instagram. Блюдо подходит даже для тех людей, которые придерживаются правильного питания.

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Ингредиенты:

баклажаны – 300 г

орехи грецкие – 40 г

чеснок – 1 зубчик

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны проткнуть вилкой несколько раз.

2. Положить на противень и запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.

3. Когда баклажаны станут мягкими – достать, положить в пакет минут пять.

4. Снять кожуру.

5. Мякоть баклажанов, чеснок, специи и соль положить в блендер.

6. Туда же положить отдельно измельченные в кофемолке грецкие орехи.

7. Смесь тщательно измельчить до состояния пасты.

8. Если будет плохо смешиваться, можно добавить несколько ложек чистой воды.

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