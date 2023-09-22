Элементарная намазка из баклажанов на бутерброды: как приготовить сезонную закуску
Из сезонных баклажанов следует приготовить очень простую намазку. Ее очень вкусно есть прямо на хлебе. Прекрасно подходит и для праздничного стола, и просто на перекус.
Идея приготовления элементарной намазки из баклажанов опубликована на странице известного украинского фитнес-тренера Марины Боржемской (borzhemsky_healthy_food) в Instagram. Блюдо подходит даже для тех людей, которые придерживаются правильного питания.
Ингредиенты:
- баклажаны – 300 г
- орехи грецкие – 40 г
- чеснок – 1 зубчик
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны проткнуть вилкой несколько раз.
2. Положить на противень и запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.
3. Когда баклажаны станут мягкими – достать, положить в пакет минут пять.
4. Снять кожуру.
5. Мякоть баклажанов, чеснок, специи и соль положить в блендер.
6. Туда же положить отдельно измельченные в кофемолке грецкие орехи.
7. Смесь тщательно измельчить до состояния пасты.
8. Если будет плохо смешиваться, можно добавить несколько ложек чистой воды.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: