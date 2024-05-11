Разнообразные намазки – это самый бюджетный вариант закуски на каждый день и на праздничный стол. Особенно, если использовать сельдь. Рыба очень легко чистится, а намазка из нее получается нереально нежная.

Идея приготовления элементарной намазки из сельди опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika_cooking в Instagram. Подавать можно прямо на хлебе.

Ингредиенты:

сельдь – 250 г

морковь отварная – 2 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

укроп

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Способ приготовления:

1. Сельдь почистить, вынуть косточки.

2. Выложить 2 половинки филе в чашу блендера.

3. Добавить отварную морковь.

4. Положить целые плавленые сырки.

5. Добавить веточки укропа.

6. Все сбить до однородности.

7. Подавать на хлебе.

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