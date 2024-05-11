Элементарная намазка из сельди за 5 минут: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная намазка из сельди за 5 минут: как приготовить

Разнообразные намазки – это самый бюджетный вариант закуски на каждый день и на праздничный стол. Особенно, если использовать сельдь. Рыба очень легко чистится, а намазка из нее получается нереально нежная.

Идея приготовления элементарной намазки из сельди опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika_cooking в Instagram. Подавать можно прямо на хлебе.

Элементарная намазка из сельди за 5 минут: как приготовить

Ингредиенты:

  • сельдь – 250 г
  • морковь отварная – 2 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • укроп
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Способ приготовления:

Элементарная намазка из сельди за 5 минут: как приготовить

1. Сельдь почистить, вынуть косточки.

2. Выложить 2 половинки филе в чашу блендера.

Элементарная намазка из сельди за 5 минут: как приготовить

3. Добавить отварную морковь.

Элементарная намазка из сельди за 5 минут: как приготовить

4. Положить целые плавленые сырки.

Элементарная намазка из сельди за 5 минут: как приготовить

5. Добавить веточки укропа.

6. Все сбить до однородности.

Элементарная намазка из сельди за 5 минут: как приготовить

7. Подавать на хлебе.

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