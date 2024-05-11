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Элементарная намазка из сельди за 5 минут: как приготовить
Разнообразные намазки – это самый бюджетный вариант закуски на каждый день и на праздничный стол. Особенно, если использовать сельдь. Рыба очень легко чистится, а намазка из нее получается нереально нежная.
Идея приготовления элементарной намазки из сельди опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika_cooking в Instagram. Подавать можно прямо на хлебе.
Ингредиенты:
- сельдь – 250 г
- морковь отварная – 2 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- укроп
Способ приготовления:
1. Сельдь почистить, вынуть косточки.
2. Выложить 2 половинки филе в чашу блендера.
3. Добавить отварную морковь.
4. Положить целые плавленые сырки.
5. Добавить веточки укропа.
6. Все сбить до однородности.
7. Подавать на хлебе.
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