Элементарная намазка из запеченных баклажанов: как приготовить летнюю закуску
Вкусную намазку на хлеб можно приготовить из сезонных баклажанов. Для такого блюда овощи нужно только запечь, поэтому все полезные компоненты хранятся. Довершить вкус нужно только с помощью специй и крем-сыра.
Идея приготовления домашней намазки из баклажанов опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Готовую закуску вкусно выкладывать на поджаренный хлеб.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг.
- чеснок – 3-5 зубчиков
- оливковое масло – 3 ст.л.
- крем-сырь – 250 г
- соль, перец
- петрушка – по желанию
Способ приготовления:
1. Баклажаны выложить на противень.
2. Поставить в разогретую до 250 градусов духовку.
3. В процессе запекания перевернуть.
4. Горячие баклажаны сразу из духовки выложить в пакет. Оставить на минут 20.
5. После этого почистить от кожуры.
6. К баклажанам добавить 3-4 зубчика чеснока, соль и черный молотый перец.
7. Все разомкнуть вилкой, добавив три ложки оливкового масла.
8. Добавить крем-сыр.
9. Все хорошо перемешать.
10. Намазать на гренки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: