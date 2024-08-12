Элементарная намазка из запеченных баклажанов: как приготовить летнюю закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Элементарная намазка из запеченных баклажанов: как приготовить летнюю закуску

Вкусную намазку на хлеб можно приготовить из сезонных баклажанов. Для такого блюда овощи нужно только запечь, поэтому все полезные компоненты хранятся. Довершить вкус нужно только с помощью специй и крем-сыра.

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Идея приготовления домашней намазки из баклажанов опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Готовую закуску вкусно выкладывать на поджаренный хлеб.

Элементарная намазка из запеченных баклажанов: как приготовить летнюю закуску

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 кг.
  • чеснок – 3-5 зубчиков
  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • крем-сырь – 250 г
  • соль, перец
  • петрушка – по желанию

Способ приготовления:

Элементарная намазка из запеченных баклажанов: как приготовить летнюю закуску

1. Баклажаны выложить на противень.

2. Поставить в разогретую до 250 градусов духовку.

Элементарная намазка из запеченных баклажанов: как приготовить летнюю закуску

3. В процессе запекания перевернуть.

4. Горячие баклажаны сразу из духовки выложить в пакет. Оставить на минут 20.

Элементарная намазка из запеченных баклажанов: как приготовить летнюю закуску

5. После этого почистить от кожуры.

6. К баклажанам добавить 3-4 зубчика чеснока, соль и черный молотый перец.

Элементарная намазка из запеченных баклажанов: как приготовить летнюю закуску

7. Все разомкнуть вилкой, добавив три ложки оливкового масла.

8. Добавить крем-сыр.

Элементарная намазка из запеченных баклажанов: как приготовить летнюю закуску

9. Все хорошо перемешать.

10. Намазать на гренки.

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