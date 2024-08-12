Вкусную намазку на хлеб можно приготовить из сезонных баклажанов. Для такого блюда овощи нужно только запечь, поэтому все полезные компоненты хранятся. Довершить вкус нужно только с помощью специй и крем-сыра.

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Идея приготовления домашней намазки из баклажанов опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Готовую закуску вкусно выкладывать на поджаренный хлеб.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг.

чеснок – 3-5 зубчиков

оливковое масло – 3 ст.л.

крем-сырь – 250 г

соль, перец

петрушка – по желанию

Способ приготовления:

1. Баклажаны выложить на противень.

2. Поставить в разогретую до 250 градусов духовку.

3. В процессе запекания перевернуть.

4. Горячие баклажаны сразу из духовки выложить в пакет. Оставить на минут 20.

5. После этого почистить от кожуры.

6. К баклажанам добавить 3-4 зубчика чеснока, соль и черный молотый перец.

7. Все разомкнуть вилкой, добавив три ложки оливкового масла.

8. Добавить крем-сыр.

9. Все хорошо перемешать.

10. Намазать на гренки.

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