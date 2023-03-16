Элементарная намазка с тунцем: готовится 10 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
42
Элементарная намазка с тунцем: готовится 10 минут

Если быстро приготовить вкусную закуску – лучшим вариантом будет сделать вкусную намазку. Для основы прекрасно подходит тунец. В таком блюде можно сочетать простые компоненты, которые не нуждаются длительного отваривания или нарезки. При этом получается очень эффектно и вкусно.

Идея приготовления вкусной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера с ником diali_cooking в Instagram.

Элементарная намазка с тунцем: готовится 10 минут

Ингредиенты:

  • хлеб бездрожжевой
  • огурец маринованный
  • вареные яйца – 2 шт.
  • консервированный тунец
  • зелень

Способ приготовления:

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Элементарная намазка с тунцем: готовится 10 минут

1. Ломтики хлеба поджариваем на сковороде.

Элементарная намазка с тунцем: готовится 10 минут

2. Огурец и яйца порезать.

Элементарная намазка с тунцем: готовится 10 минут

3. Смешать с тунцом, зеленью и крем-сыром.

Элементарная намазка с тунцем: готовится 10 минут

4. Всё хорошо перемешать.

Элементарная намазка с тунцем: готовится 10 минут

5. Смазать подсушенный хлеб приготовленным салатом.

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