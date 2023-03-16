Если быстро приготовить вкусную закуску – лучшим вариантом будет сделать вкусную намазку. Для основы прекрасно подходит тунец. В таком блюде можно сочетать простые компоненты, которые не нуждаются длительного отваривания или нарезки. При этом получается очень эффектно и вкусно.

Идея приготовления вкусной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера с ником diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб бездрожжевой

огурец маринованный

вареные яйца – 2 шт.

консервированный тунец

зелень

Способ приготовления:

Видео дня

1. Ломтики хлеба поджариваем на сковороде.

2. Огурец и яйца порезать.

3. Смешать с тунцом, зеленью и крем-сыром.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Смазать подсушенный хлеб приготовленным салатом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: