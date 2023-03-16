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Элементарная намазка с тунцем: готовится 10 минут
Если быстро приготовить вкусную закуску – лучшим вариантом будет сделать вкусную намазку. Для основы прекрасно подходит тунец. В таком блюде можно сочетать простые компоненты, которые не нуждаются длительного отваривания или нарезки. При этом получается очень эффектно и вкусно.
Идея приготовления вкусной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера с ником diali_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- хлеб бездрожжевой
- огурец маринованный
- вареные яйца – 2 шт.
- консервированный тунец
- зелень
Способ приготовления:
1. Ломтики хлеба поджариваем на сковороде.
2. Огурец и яйца порезать.
3. Смешать с тунцом, зеленью и крем-сыром.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Смазать подсушенный хлеб приготовленным салатом.
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