Чтобы приготовить хрустящую и сытную пиццу – вовсе не обязательно замешивать и раскатывать тесто. Для основания можно выбрать обычный лаваш. Он очень быстро запекается и отлично сочетается с любой начинкой.

Идея приготовления пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш

соус для пиццы (может быть кетчуп без добавления сахара)

сыр мацарелла

колбаса

помидоры

шампиньоны

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Способ приготовления:

1. Из лаваша вырезать круг или сразу взять круглый.

2. Смазать соусом.

3. Выложить натертый сыр.

4. Сверху положить второй круг лаваша.

5. Смазать соусом и выложить грибы.

6. Снова посыпать сыром.

7. Положить третий круг лаваша.

8. Смазать соусом.

9. Положить нарезанные помидоры.

10. Снова посыпать сыром.

11. Положить следующий круг лаваша с соусом.

12. Выложить кусочки колбасы и натереть сыр.

13. Поместить пиццу в разогретую духовку при 180 градусах на 10 минут.

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