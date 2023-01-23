Элементарная пицца без теста: готовится из лаваша
Чтобы приготовить хрустящую и сытную пиццу – вовсе не обязательно замешивать и раскатывать тесто. Для основания можно выбрать обычный лаваш. Он очень быстро запекается и отлично сочетается с любой начинкой.
Идея приготовления пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш
- соус для пиццы (может быть кетчуп без добавления сахара)
- сыр мацарелла
- колбаса
- помидоры
- шампиньоны
Способ приготовления:
1. Из лаваша вырезать круг или сразу взять круглый.
2. Смазать соусом.
3. Выложить натертый сыр.
4. Сверху положить второй круг лаваша.
5. Смазать соусом и выложить грибы.
6. Снова посыпать сыром.
7. Положить третий круг лаваша.
8. Смазать соусом.
9. Положить нарезанные помидоры.
10. Снова посыпать сыром.
11. Положить следующий круг лаваша с соусом.
12. Выложить кусочки колбасы и натереть сыр.
13. Поместить пиццу в разогретую духовку при 180 градусах на 10 минут.
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