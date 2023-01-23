Элементарная пицца без теста: готовится из лаваша

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Элементарная пицца без теста: готовится из лаваша

Чтобы приготовить хрустящую и сытную пиццу – вовсе не обязательно замешивать и раскатывать тесто. Для основания можно выбрать обычный лаваш. Он очень быстро запекается и отлично сочетается с любой начинкой.

Идея приготовления пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.

Элементарная пицца без теста: готовится из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш
  • соус для пиццы (может быть кетчуп без добавления сахара)
  • сыр мацарелла
  • колбаса
  • помидоры
  • шампиньоны
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Способ приготовления:

Элементарная пицца без теста: готовится из лаваша

1. Из лаваша вырезать круг или сразу взять круглый.

2. Смазать соусом.

3. Выложить натертый сыр.

Элементарная пицца без теста: готовится из лаваша

4. Сверху положить второй круг лаваша.

5. Смазать соусом и выложить грибы.

6. Снова посыпать сыром.

Элементарная пицца без теста: готовится из лаваша

7. Положить третий круг лаваша.

8. Смазать соусом.

9. Положить нарезанные помидоры.

Элементарная пицца без теста: готовится из лаваша

10. Снова посыпать сыром.

11. Положить следующий круг лаваша с соусом.

12. Выложить кусочки колбасы и натереть сыр.

Элементарная пицца без теста: готовится из лаваша

13. Поместить пиццу в разогретую духовку при 180 градусах на 10 минут.

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