Элементарная пицца "Минутка" для сытного обеда: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная пицца 'Минутка' для сытного обеда: из какого теста приготовить

Прекрасным вариантом сытного обеда может стать домашняя пицца. Но для того, чтобы долго не возиться с раскатыванием теста – можно воспользоваться следующим вариантом. Нужно просто замешать жидкую сметанообразную массу и распределить ее по противню – все максимально быстро.

Идея приготовления пиццы "Минутка" для сытного обеда опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Вы потратите максимум полчаса.

Элементарная пицца ''Минутка'' для сытного обеда: из какого теста приготовить

Ингредиенты для теста:

  • кефир – 400 мл
  • вода – 50 мл
  • сода, соль, сахар – 1 ч.л.
  • мука – 250-300 г
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Ингредиенты для начинки:

  • моцарелла – 200 г
  • сулугуни – 200 г
  • брынза – 200 г (если в сыре есть соль – потом ее добавлять не нужно. Если же нет – добавьте 0,5 ч.л.)
  • мука – 3 ст.л.
  • яйца – 3 шт

Дополнительно:

  • масло сливочное – 20 г (для смазки пергамента)
  • пергамент силиконизированный

Способ приготовления:

Элементарная пицца ''Минутка'' для сытного обеда: из какого теста приготовить

1. Кефир соединить с водой, добавить соль, сахар, соду.

2. Отлично перемешать. Добавить муку.

Элементарная пицца ''Минутка'' для сытного обеда: из какого теста приготовить

3. Тесто должно получиться как густая сметана. Отставить.

Элементарная пицца ''Минутка'' для сытного обеда: из какого теста приготовить

4. Сделать начинку: моцареллу и сулугуни натереть на терку и соединить с измельченной брынзой. Добавить 3 ст.л. муки, перемешать.

5. Взбить в отдельной посуде яйца до однородности, добавить в творог, перемешать.

Элементарная пицца ''Минутка'' для сытного обеда: из какого теста приготовить

6. Противень застелить пергаментом, смазать сливочным маслом, вылить тесто и разровнять, отправить в духовку на 7-10 минут при температуре 180 градусов.

Элементарная пицца ''Минутка'' для сытного обеда: из какого теста приготовить

7. На тесто выложить творожную начинку и отправить в духовку еще на 25 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

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