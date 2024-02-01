Элементарная пицца "Минутка" для сытного обеда: из какого теста приготовить
Прекрасным вариантом сытного обеда может стать домашняя пицца. Но для того, чтобы долго не возиться с раскатыванием теста – можно воспользоваться следующим вариантом. Нужно просто замешать жидкую сметанообразную массу и распределить ее по противню – все максимально быстро.
Идея приготовления пиццы "Минутка" для сытного обеда опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Вы потратите максимум полчаса.
Ингредиенты для теста:
- кефир – 400 мл
- вода – 50 мл
- сода, соль, сахар – 1 ч.л.
- мука – 250-300 г
Ингредиенты для начинки:
- моцарелла – 200 г
- сулугуни – 200 г
- брынза – 200 г (если в сыре есть соль – потом ее добавлять не нужно. Если же нет – добавьте 0,5 ч.л.)
- мука – 3 ст.л.
- яйца – 3 шт
Дополнительно:
- масло сливочное – 20 г (для смазки пергамента)
- пергамент силиконизированный
Способ приготовления:
1. Кефир соединить с водой, добавить соль, сахар, соду.
2. Отлично перемешать. Добавить муку.
3. Тесто должно получиться как густая сметана. Отставить.
4. Сделать начинку: моцареллу и сулугуни натереть на терку и соединить с измельченной брынзой. Добавить 3 ст.л. муки, перемешать.
5. Взбить в отдельной посуде яйца до однородности, добавить в творог, перемешать.
6. Противень застелить пергаментом, смазать сливочным маслом, вылить тесто и разровнять, отправить в духовку на 7-10 минут при температуре 180 градусов.
7. На тесто выложить творожную начинку и отправить в духовку еще на 25 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
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