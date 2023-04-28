Пицца на сковороде

Легкая пицца без теста на сковороде за 20 минут: из чего сделать
Пиццу очень легко приготовить в домашних условиях, сделать это можно в духовке или сковороде. Кроме традиционного дрожжевого теста, основой для блюда могут быть лаваш, овощи и даже овсянка. С начинкой все просто – используйте любимый сыр, ветчину, грибы и соус.
Фудблогер Надежда Гамада (pp_body11) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней пиццы на сковороде, для приготовления которой используется полезная овсяная основа.
Ингредиенты:
- овсянка – 50 г
- йогурт без наполнителя – 80 мл
- яйцо – 2 шт
Начинка:
- сметана до 15% – 1 ст. л.
- томатная паста – 1 ч. л.
- помидоры – 100 г
- куриное филе – 140 г
- сыр твердый – 30 г
- специи
Способ приготовления:
1. Для приготовления основания нужно смешать все необходимые ингредиенты и взбить до однородности блендером.
2. Также нужно подготовить ингредиенты для начинки: предварительно отварить и порезать филе, порезать помидоры, натереть сыр на терке. Для соуса смешать томатную пасту и сметану.
3. Далее нужно равномерно выложить на сковороду тесто для основания. Подождать несколько секунд, чтобы поджарился низ.
4. Перевернуть тесто на другую сторону, сразу смазать соусом и выложить начинку. Накрыть крышкой и готовить 3 минуты.
5. После этого нужно снять крышку и готовить еще 7-10 минут, чтобы хорошо поджарился низ пиццы. Готово!
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