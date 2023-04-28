Пицца на сковороде

Пиццу очень легко приготовить в домашних условиях, сделать это можно в духовке или сковороде. Кроме традиционного дрожжевого теста, основой для блюда могут быть лаваш, овощи и даже овсянка. С начинкой все просто – используйте любимый сыр, ветчину, грибы и соус.

Фудблогер Надежда Гамада (pp_body11) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней пиццы на сковороде, для приготовления которой используется полезная овсяная основа.

Ингредиенты:

овсянка – 50 г

йогурт без наполнителя – 80 мл

яйцо – 2 шт

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Начинка:

сметана до 15% – 1 ст. л.

томатная паста – 1 ч. л.

помидоры – 100 г

куриное филе – 140 г

сыр твердый – 30 г

специи

Способ приготовления:

1. Для приготовления основания нужно смешать все необходимые ингредиенты и взбить до однородности блендером.

2. Также нужно подготовить ингредиенты для начинки: предварительно отварить и порезать филе, порезать помидоры, натереть сыр на терке. Для соуса смешать томатную пасту и сметану.

3. Далее нужно равномерно выложить на сковороду тесто для основания. Подождать несколько секунд, чтобы поджарился низ.

4. Перевернуть тесто на другую сторону, сразу смазать соусом и выложить начинку. Накрыть крышкой и готовить 3 минуты.

5. После этого нужно снять крышку и готовить еще 7-10 минут, чтобы хорошо поджарился низ пиццы. Готово!

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