Яблочная шарлотка – это самый простой и вкусный яблочный пирог, в основе которого элементарное тесто на кефире, сметане или молоке и обязательно сочная яблочная начинка. В то же время готовить выпечку можно даже без духовки.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной яблочной шарлотки, которую вы с легкостью приготовите на сковороде.

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт

масло ГХИ – 30 г

сахар – 30 г

корица – по вкусу

ванильный сахар – по вкусу

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Тесто:

яйцо – 1 шт

мука – 130 г

соль

сахар – 30 г

сметана или йогурт – 250 г

масло – 30 мл

разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно выложить на сковороду масло ГХИ и сахар, растопить на слабом огне. По желанию добавить ванильный сахар.

2. Яблоки почистить и нарезать средними кусками, выложить на сковороду и готовить на слабом огне 7 минут. После приготовления равномерно их распределить на сковороду.

3. Для приготовления теста нужно к яйцам добавить сахар и соль, перемешать венчиком.

4. Налить масло и добавить сметану, перемешать.

5. Просеять муку и разрыхлитель, перемешать тесто. Оно будет густым как на оладьи.

6. Готовое тесто вылить на яблоки. Готовить под крышкой 15-20 минут на слабом огне. Затем перевернуть пирог на другую сторону и готовить еще 5 минут на слабом огне под крышкой.

7. Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

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