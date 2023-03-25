Элементарная шарлотка с яблоками: готовится на сковороде
Яблочная шарлотка – это самый простой и вкусный яблочный пирог, в основе которого элементарное тесто на кефире, сметане или молоке и обязательно сочная яблочная начинка. В то же время готовить выпечку можно даже без духовки.
Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной яблочной шарлотки, которую вы с легкостью приготовите на сковороде.
Ингредиенты:
- яблоки – 3 шт
- масло ГХИ – 30 г
- сахар – 30 г
- корица – по вкусу
- ванильный сахар – по вкусу
Тесто:
- яйцо – 1 шт
- мука – 130 г
- соль
- сахар – 30 г
- сметана или йогурт – 250 г
- масло – 30 мл
- разрыхлитель – 10 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки нужно выложить на сковороду масло ГХИ и сахар, растопить на слабом огне. По желанию добавить ванильный сахар.
2. Яблоки почистить и нарезать средними кусками, выложить на сковороду и готовить на слабом огне 7 минут. После приготовления равномерно их распределить на сковороду.
3. Для приготовления теста нужно к яйцам добавить сахар и соль, перемешать венчиком.
4. Налить масло и добавить сметану, перемешать.
5. Просеять муку и разрыхлитель, перемешать тесто. Оно будет густым как на оладьи.
6. Готовое тесто вылить на яблоки. Готовить под крышкой 15-20 минут на слабом огне. Затем перевернуть пирог на другую сторону и готовить еще 5 минут на слабом огне под крышкой.
7. Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой.
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