Элементарная шарлотка в микроволновке: из чего приготовить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
234
Элементарная шарлотка в микроволновке: из чего приготовить тесто

Шарлотка – ароматный яблочный пирог, который можно приготовить в любой момент. Тесто для блюда очень пышное и нежное, а начинка в меру сладковатая, с кислинкой. Но если раньше вы готовили этот десерт в духовке – теперь сможете сделать его в микроволновке. Такой способ не требует много времени и, при этом, тесто хорошо пропекается и получается очень диетическим.

Идея приготовления шарлотки в микроволновке опубликована на странице easy.food.plan в Instagram.

Рецепт шарлотки в микроволновке

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт

  • йогурт натуральный – 90 г

  • мука рисовая – 40 г

  • разрыхлитель – 1 ч.л.

  • сахарозаменитель – по вкусу

  • корица – по вкусу

  • яблоко большое – 1 шт

Видео дня
Приготовление шарлотки с яблоками

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо с йогуртом.

Йогурт для теста

2. Засыпать муку, разрыхлитель, подсластитель.

Корица для пирога

3. Мелко порезать яблоко, добавить в тесто.

Шарлотка, приготовленная в микроволновке

4. Выпекать в микроволновке 4 минуты.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты