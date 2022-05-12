Шарлотка – ароматный яблочный пирог, который можно приготовить в любой момент. Тесто для блюда очень пышное и нежное, а начинка в меру сладковатая, с кислинкой. Но если раньше вы готовили этот десерт в духовке – теперь сможете сделать его в микроволновке. Такой способ не требует много времени и, при этом, тесто хорошо пропекается и получается очень диетическим.

Идея приготовления шарлотки в микроволновке опубликована на странице easy.food.plan в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

йогурт натуральный – 90 г

мука рисовая – 40 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахарозаменитель – по вкусу

корица – по вкусу

яблоко большое – 1 шт

Видео дня

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо с йогуртом.

2. Засыпать муку, разрыхлитель, подсластитель.

3. Мелко порезать яблоко, добавить в тесто.

4. Выпекать в микроволновке 4 минуты.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: