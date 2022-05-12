Элементарная шарлотка в микроволновке: из чего приготовить тесто
Шарлотка – ароматный яблочный пирог, который можно приготовить в любой момент. Тесто для блюда очень пышное и нежное, а начинка в меру сладковатая, с кислинкой. Но если раньше вы готовили этот десерт в духовке – теперь сможете сделать его в микроволновке. Такой способ не требует много времени и, при этом, тесто хорошо пропекается и получается очень диетическим.
Идея приготовления шарлотки в микроволновке опубликована на странице easy.food.plan в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
йогурт натуральный – 90 г
мука рисовая – 40 г
разрыхлитель – 1 ч.л.
сахарозаменитель – по вкусу
корица – по вкусу
яблоко большое – 1 шт
Способ приготовления:
1. Смешайте яйцо с йогуртом.
2. Засыпать муку, разрыхлитель, подсластитель.
3. Мелко порезать яблоко, добавить в тесто.
4. Выпекать в микроволновке 4 минуты.
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