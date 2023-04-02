Если быстро нужно приготовить сытный перекус – идеальным основанием для него будет лаваш. На него просто нужно выложить готовую начинку и все запечь. Блюдо не нуждается в замешивании теста или длительной термической обработке – все максимально просто.

Идея приготовления сырной запеканки из лаваша опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_misis_dolly в Instagram.

Ингредиенты:

2 пачки лаваша

1 л кефира или не сладкого йогурта

500 г сыра сулугуни

5 яиц

3 средних луковицы

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50 г сливочного масла

укроп

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сыр натираем, добавляем сырые яйца, кефир, обжаренный до золотистости лук (посоленный и поперченный), укроп.

2. Противень хорошо смазываем маслом.

3. Кладем лист лаваша и проливаем сырной смесью. Так повторяем несколько слоев.

4. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов до золотистости.

5. Если запеканка осталась на второй день, вкусно обжарить ее на сливочном масле.

6. По желанию вместе с луком можно обжарить грибы.

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