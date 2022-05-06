Картофельная запеканка – это отличный вариант сытного блюда, которым можно накормить большую семью. Для приготовления понадобятся простые и бюджетные ингредиенты. К тому же, некоторые из них могут быть уже с нового урожая. А для того, чтобы все компоненты удачно соединились между собой и имели яркий нежный вкус – стоит добавить майонез.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки опубликована на странице mrs.natalischka в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт

лук – 1 шт

морковь – 0,5 шт

окорочка – 6 шт

сыр – 150 г

майонез – 50 г

соль, перец, специи,

зелень – по вкусу.

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Способ приготовления:

1. С бедер снять кожицу и удалить кости.

2. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.

3. Выложить мясо на дно формы.

4. Картофель нарезать соломкой, смешать с натертой морковью и луком, нарезанным полукольцами.

5. Посолить, поперчить, добавить зелень по вкусу.

6. Выложить картофельную массу на мясо, посыпать все тертым сыром и сверху сделать сеточку из майонеза.

7. Духовку разогреть до 180 градусов и запекать 40 минут.

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