Элементарная сытная запеканка из картофеля: какой ингредиент добавить для нежности

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная сытная запеканка из картофеля: какой ингредиент добавить для нежности

Картофельная запеканка – это отличный вариант сытного блюда, которым можно накормить большую семью. Для приготовления понадобятся простые и бюджетные ингредиенты. К тому же, некоторые из них могут быть уже с нового урожая. А для того, чтобы все компоненты удачно соединились между собой и имели яркий нежный вкус – стоит добавить майонез.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки опубликована на странице mrs.natalischka в Instagram.

Рецепт сытной картофельной запеканки

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт

  • лук – 1 шт

  • морковь – 0,5 шт

  • окорочка – 6 шт

  • сыр – 150 г

  • майонез – 50 г

  • соль, перец, специи,

  • зелень – по вкусу.

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Картофель для блюда

Способ приготовления:

1. С бедер снять кожицу и удалить кости.

Куриные бедра для блюда

2. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.

3. Выложить мясо на дно формы.

Майонез, для сочности запеканки

4. Картофель нарезать соломкой, смешать с натертой морковью и луком, нарезанным полукольцами.

5. Посолить, поперчить, добавить зелень по вкусу.

Зелень для блюда

6. Выложить картофельную массу на мясо, посыпать все тертым сыром и сверху сделать сеточку из майонеза.

7. Духовку разогреть до 180 градусов и запекать 40 минут.

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