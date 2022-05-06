Элементарная сытная запеканка из картофеля: какой ингредиент добавить для нежности
Картофельная запеканка – это отличный вариант сытного блюда, которым можно накормить большую семью. Для приготовления понадобятся простые и бюджетные ингредиенты. К тому же, некоторые из них могут быть уже с нового урожая. А для того, чтобы все компоненты удачно соединились между собой и имели яркий нежный вкус – стоит добавить майонез.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки опубликована на странице mrs.natalischka в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 4 шт
лук – 1 шт
морковь – 0,5 шт
окорочка – 6 шт
сыр – 150 г
майонез – 50 г
соль, перец, специи,
зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
1. С бедер снять кожицу и удалить кости.
2. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.
3. Выложить мясо на дно формы.
4. Картофель нарезать соломкой, смешать с натертой морковью и луком, нарезанным полукольцами.
5. Посолить, поперчить, добавить зелень по вкусу.
6. Выложить картофельную массу на мясо, посыпать все тертым сыром и сверху сделать сеточку из майонеза.
7. Духовку разогреть до 180 градусов и запекать 40 минут.
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