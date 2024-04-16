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Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука
Если времени на приготовление пищи мало – можно приготовить простую намазку. Для основы отлично подходит консервированный тунец в банке. А для свежести обязательно добавьте свежий огурец и зеленый лук.
Идея приготовления вкусной весенней намазки на хлеб опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Отварить для этого блюда нужно только яйца.
Ингредиенты:
- консервированный тунец – 200 г
- сливочный сыр – 150 г
- яйца – 2 шт.
- огурцы (небольшие) – 2 шт.
- зеленый лук
- соль перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Натереть на мелкой терке.
3. Соединить с тунцом.
4. Добавить мелко нарезанный огурец.
5. Измельчить зеленый лук.
6. Добавить сливочный сыр.
7. Всё хорошо перемешать.
8. Намазать на поджаренный багет.
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