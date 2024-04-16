Если времени на приготовление пищи мало – можно приготовить простую намазку. Для основы отлично подходит консервированный тунец в банке. А для свежести обязательно добавьте свежий огурец и зеленый лук.

Идея приготовления вкусной весенней намазки на хлеб опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Отварить для этого блюда нужно только яйца.

Ингредиенты:

консервированный тунец – 200 г

сливочный сыр – 150 г

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яйца – 2 шт.

огурцы (небольшие) – 2 шт.

зеленый лук

соль перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Натереть на мелкой терке.

3. Соединить с тунцом.

4. Добавить мелко нарезанный огурец.

5. Измельчить зеленый лук.

6. Добавить сливочный сыр.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Намазать на поджаренный багет.

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