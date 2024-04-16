Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
96
Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука

Если времени на приготовление пищи мало – можно приготовить простую намазку. Для основы отлично подходит консервированный тунец в банке. А для свежести обязательно добавьте свежий огурец и зеленый лук.

Идея приготовления вкусной весенней намазки на хлеб опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Отварить для этого блюда нужно только яйца.

Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука

Ингредиенты:

  • консервированный тунец – 200 г
  • сливочный сыр – 150 г
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  • яйца – 2 шт.
  • огурцы (небольшие) – 2 шт.
  • зеленый лук
  • соль перец по вкусу

Способ приготовления:

Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука

1. Яйца отварить.

2. Натереть на мелкой терке.

Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука

3. Соединить с тунцом.

4. Добавить мелко нарезанный огурец.

Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука

5. Измельчить зеленый лук.

Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука

6. Добавить сливочный сыр.

Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука

7. Всё хорошо перемешать.

Элементарная весенняя намазка с тунцом: добавьте свежий огурец и много зеленого лука

8. Намазать на поджаренный багет.

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