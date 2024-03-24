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Элементарная вкусная намазка из отварных яиц: готовиьтся 5 минут
Когда на приготовление пищи совсем немного времени – намазка будет идеальным вариантом. В ее основе обычные яйца, какие точно всегда есть в вашем холодильнике. Продукт нужно просто отварить и соединить с другими компонентами.
Идея приготовления элементарной намазки из отварных яиц опубликована на странице фитнес-тренера Татьяны с ником tt.stretching в Inatagram. Вы справитесь всего за 5 минут.
Ингредиенты:
- яйца
- печень трески
- крем-сыр
- петрушка или укроп
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Мелко порезать.
3. Измельчить зелень.
4. Все ингредиенты объединить в одной емкости.
5. Хорошо перемешать вилкой.
6. Намазать на хлеб.
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