Когда на приготовление пищи совсем немного времени – намазка будет идеальным вариантом. В ее основе обычные яйца, какие точно всегда есть в вашем холодильнике. Продукт нужно просто отварить и соединить с другими компонентами.

Идея приготовления элементарной намазки из отварных яиц опубликована на странице фитнес-тренера Татьяны с ником tt.stretching в Inatagram. Вы справитесь всего за 5 минут.

Ингредиенты:

яйца

печень трески

крем-сыр

петрушка или укроп

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Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Мелко порезать.

3. Измельчить зелень.

4. Все ингредиенты объединить в одной емкости.

5. Хорошо перемешать вилкой.

6. Намазать на хлеб.

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