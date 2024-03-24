Элементарная вкусная намазка из отварных яиц: готовиьтся 5 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
60
Элементарная вкусная намазка из отварных яиц: готовиьтся 5 минут

Когда на приготовление пищи совсем немного времени – намазка будет идеальным вариантом. В ее основе обычные яйца, какие точно всегда есть в вашем холодильнике. Продукт нужно просто отварить и соединить с другими компонентами.

Идея приготовления элементарной намазки из отварных яиц опубликована на странице фитнес-тренера Татьяны с ником tt.stretching в Inatagram. Вы справитесь всего за 5 минут.

Элементарная вкусная намазка из отварных яиц: готовиьтся 5 минут

Ингредиенты:

  • яйца
  • печень трески
  • крем-сыр
  • петрушка или укроп
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Способ приготовления:

Элементарная вкусная намазка из отварных яиц: готовиьтся 5 минут

1. Яйца отварить.

2. Мелко порезать.

Элементарная вкусная намазка из отварных яиц: готовиьтся 5 минут

3. Измельчить зелень.

Элементарная вкусная намазка из отварных яиц: готовиьтся 5 минут

4. Все ингредиенты объединить в одной емкости.

5. Хорошо перемешать вилкой.

Элементарная вкусная намазка из отварных яиц: готовиьтся 5 минут

6. Намазать на хлеб.

Элементарная вкусная намазка из отварных яиц: готовиьтся 5 минут

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