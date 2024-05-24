Если вам быстро нужно приготовить праздничную закуску – используйте рисовую бумагу. Кусочек достаточно просто бросить в разогретое масло – и всего за несколько секунд вы получите готовый чипс. В него можно выложить любую начинку.

Идея приготовления элементарной закуски из рисовой бумаги опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Блюдо очень эффектно смотрится.

Ингредиенты:

рисовая бумага

лосось

авокадо

укроп

масло

кунжут

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Способ приготовления:

1. Рисовую бумагу нарезать на квадратики.

2. Большое количество подсолнечного масла очень хорошо нагреть в сотейнике.

3. Опустить бумагу в масло и сразу достать, когда он будет похож на чипс.

4. Он готовится моментально.

5. Лосось, авокадо и укроп нарезать, добавить кунжутное масло или любое другое и хорошо перемешать.

6. Выложить смесь на чипсы и присыпать кунжутом.

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