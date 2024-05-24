Элементарная закуска из рисовой бумаги: приготовите за считанные секунды

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
54
Элементарная закуска из рисовой бумаги: приготовите за считанные секунды

Если вам быстро нужно приготовить праздничную закуску – используйте рисовую бумагу. Кусочек достаточно просто бросить в разогретое масло – и всего за несколько секунд вы получите готовый чипс. В него можно выложить любую начинку.

Идея приготовления элементарной закуски из рисовой бумаги опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Блюдо очень эффектно смотрится.

Элементарная закуска из рисовой бумаги: приготовите за считанные секунды

Ингредиенты:

  • рисовая бумага
  • лосось
  • авокадо
  • укроп
  • масло
  • кунжут
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Способ приготовления:

Элементарная закуска из рисовой бумаги: приготовите за считанные секунды

1. Рисовую бумагу нарезать на квадратики.

2. Большое количество подсолнечного масла очень хорошо нагреть в сотейнике.

Элементарная закуска из рисовой бумаги: приготовите за считанные секунды

3. Опустить бумагу в масло и сразу достать, когда он будет похож на чипс.

4. Он готовится моментально.

Элементарная закуска из рисовой бумаги: приготовите за считанные секунды

5. Лосось, авокадо и укроп нарезать, добавить кунжутное масло или любое другое и хорошо перемешать.

Элементарная закуска из рисовой бумаги: приготовите за считанные секунды

6. Выложить смесь на чипсы и присыпать кунжутом.

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