Элементарная закуска из яиц на Пасху: идеей поделился Евгений Клопотенко

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Элементарная закуска из яиц на Пасху: идеей поделился Евгений Клопотенко

Яйца на Пасху следует не только украшать, но и готовить из них вкусные закуски. Продукт можно просто отварить, а затем соединить с интересной начинкой. Существует несколько простых сочетаний, которые точно найдут своих поклонников на праздновании.

Идеей приготовления праздничных пасхальных яиц поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Сколько нужно варить яйца

Ингредиенты:

  • яйца – 12 шт

  • веточки тимьяна для подачи (или петрушки) – 2-3 шт

Ингредиенты для первой начинки:

Видео дня

  • авокадо – 1 шт

  • лимонный сок – 1 ст.л

  • желтки – 4 шт

  • соль – щепотка

Ингредиенты для второй начинки:

  • филе сельди – 100 г

  • сливочное масло – 40 г

  • репчатый лук – половина

  • желтки – 4 шт

Авокадо для начинки

Ингредиенты для третьей начинки:

  • брынза – 100 г

  • сливочное масло – 40 г

  • желтки – 4 шт

Способ приготовления:

1. Сливочное масло достать из холодильника, чтобы оно размякло. Яйца отварить вкрутую. Охладить, почистить. Порезать на две равные части. Для каждой из начинок использовать 4 желтка.

2. Приготовление первой начинки: переложить четыре желтка в глубокую миску, добавить очищенное от кожуры и косточки авокадо, щепотку соли и лимонный сок. Принять вилкой к получению однородной смеси. При необходимости добавить еще немного лимонного сока или соли.

Бринза для начинки

3. Приготовление второй начинки: в блендер положить филе сельди без косточек. Добавить лук и сделать однородную массу. Переложить в миску, добавить четыре желтка и 40 г размягченного сливочного масла. Всё хорошо перемешать.

4. Приготовление третьей начинки: брынзу крупно натереть, добавить 40 г сливочного масла и 4 желтка. Отлично перемешать. Бринзу можно заменить фетой или адыгейским сыром. Добавить соль по вкусу.

5. Приготовление четвертой начинки: к тунцу добавить желтки и 30 г измельченного лука. Помнуть вилкой и перемешать.

6. Нафаршировать половинки яиц начинками. При подаче на стол посыпать яйца измельченными листочками чабреца или петрушки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты