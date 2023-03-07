Продолжается вторая неделя Пасхального поста. В этот период верующие отказываются от продуктов животного происхождения. Но если очень захотелось вкусный десерт – его можно очень легко приготовить без использования яиц и молока. А для начинки отлично подойдут яблоки.

Идея приготовления домашнего постного печенья с корицей и яблоками опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.

Ингредиенты для теста:

300 г муки

70 г кукурузного крахмала

100 г воды

100 г растительного масла

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90 г сахара

1,5 ч.л. ванильного сахара

щепотка соли

кисель (для смазки):

50 мл воды

1 ч.л. кукурузного крахмала

1 ч.л. сахара

Ингредиенты для начинки:

10 средних кислосладких яблок

2-3 ч.л. лимонного сока

Дополнительные ингредиенты:

корица

сахар

Способ приготовления:

1. В миске соединить воду, сахар, ванильный сахар, соль, вымешать венчиком до максимального растворения сахара и соли, влить масло, вымешать.

2. Отдельно соединить муку с крахмалом, вымешать, влить жидкость и замесить не липнущее к рукам тесто, завернуть в пленку и поставить в холодильник на 30-40 минут.

3. Кисель: в сотейнике соединить воду, крахмал, сахар, вымешать, помешивая заварить до загустения, охладить до комнатной температуры.

4. Яблоки очистить, порезать на ломтики, покропить лимонным соком, раздельно соединить сахар с корицей.

5. Тесто раскатать примерно 1,5-2 мм, вырезать кружочки, диаметром 7,5 см. На одну часть кружочка выложить ломтик яблока, прикрыть другой.

6. Смазать кисилем и обвалять в сахаре с корицей.

7. Переложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов 25 минут до румяности.

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