Элементарное постное печенье с яблоками и корицей: на чем приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Элементарное постное печенье с яблоками и корицей: на чем приготовить

Продолжается вторая неделя Пасхального поста. В этот период верующие отказываются от продуктов животного происхождения. Но если очень захотелось вкусный десерт – его можно очень легко приготовить без использования яиц и молока. А для начинки отлично подойдут яблоки.

Идея приготовления домашнего постного печенья с корицей и яблоками опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.

Элементарное постное печенье с яблоками и корицей: на чем приготовить

Ингредиенты для теста:

  • 300 г муки
  • 70 г кукурузного крахмала
  • 100 г воды
  • 100 г растительного масла
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  • 90 г сахара
  • 1,5 ч.л. ванильного сахара
  • щепотка соли
  • кисель (для смазки):
  • 50 мл воды
  • 1 ч.л. кукурузного крахмала
  • 1 ч.л. сахара

Ингредиенты для начинки:

  • 10 средних кислосладких яблок
  • 2-3 ч.л. лимонного сока

Дополнительные ингредиенты:

  • корица
  • сахар

Способ приготовления:

Элементарное постное печенье с яблоками и корицей: на чем приготовить

1. В миске соединить воду, сахар, ванильный сахар, соль, вымешать венчиком до максимального растворения сахара и соли, влить масло, вымешать.

2. Отдельно соединить муку с крахмалом, вымешать, влить жидкость и замесить не липнущее к рукам тесто, завернуть в пленку и поставить в холодильник на 30-40 минут.

Элементарное постное печенье с яблоками и корицей: на чем приготовить

3. Кисель: в сотейнике соединить воду, крахмал, сахар, вымешать, помешивая заварить до загустения, охладить до комнатной температуры.

Элементарное постное печенье с яблоками и корицей: на чем приготовить

4. Яблоки очистить, порезать на ломтики, покропить лимонным соком, раздельно соединить сахар с корицей.

Элементарное постное печенье с яблоками и корицей: на чем приготовить

5. Тесто раскатать примерно 1,5-2 мм, вырезать кружочки, диаметром 7,5 см. На одну часть кружочка выложить ломтик яблока, прикрыть другой.

6. Смазать кисилем и обвалять в сахаре с корицей.

Элементарное постное печенье с яблоками и корицей: на чем приготовить

7. Переложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов 25 минут до румяности.

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