Элементарное постное печенье с яблоками и корицей: на чем приготовить
Продолжается вторая неделя Пасхального поста. В этот период верующие отказываются от продуктов животного происхождения. Но если очень захотелось вкусный десерт – его можно очень легко приготовить без использования яиц и молока. А для начинки отлично подойдут яблоки.
Идея приготовления домашнего постного печенья с корицей и яблоками опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 300 г муки
- 70 г кукурузного крахмала
- 100 г воды
- 100 г растительного масла
- 90 г сахара
- 1,5 ч.л. ванильного сахара
- щепотка соли
- кисель (для смазки):
- 50 мл воды
- 1 ч.л. кукурузного крахмала
- 1 ч.л. сахара
Ингредиенты для начинки:
- 10 средних кислосладких яблок
- 2-3 ч.л. лимонного сока
Дополнительные ингредиенты:
- корица
- сахар
Способ приготовления:
1. В миске соединить воду, сахар, ванильный сахар, соль, вымешать венчиком до максимального растворения сахара и соли, влить масло, вымешать.
2. Отдельно соединить муку с крахмалом, вымешать, влить жидкость и замесить не липнущее к рукам тесто, завернуть в пленку и поставить в холодильник на 30-40 минут.
3. Кисель: в сотейнике соединить воду, крахмал, сахар, вымешать, помешивая заварить до загустения, охладить до комнатной температуры.
4. Яблоки очистить, порезать на ломтики, покропить лимонным соком, раздельно соединить сахар с корицей.
5. Тесто раскатать примерно 1,5-2 мм, вырезать кружочки, диаметром 7,5 см. На одну часть кружочка выложить ломтик яблока, прикрыть другой.
6. Смазать кисилем и обвалять в сахаре с корицей.
7. Переложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов 25 минут до румяности.
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