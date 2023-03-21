Ингредиенты для такой закуски можно обнаружить почти в каждом холодильнике. Брускеты отлично подходят для праздничного стола или повседневного перекуса. А самое главное, что на приготовление этого блюда вы потратите максимум 5 минут.

Идея приготовления простых и бюджетных брускетов с яйцами и зеленью опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Хлеб должен быть хрустящим, поэтому его нужно немного подсушить.

Ингредиенты:

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чиабата или хлеб Крафтяр – 4 порции

зеленый лук – 20 г

синий лук – 1 шт

яйца – 3 шт

майонез – 1 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

соль

микс салатов – 25 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления такой брускеты нужно нарезать хлеб ломтиками и обжарить его с двух сторон до золотистой корочки на оливковом масле.

2. Отдельно отварить яйца и еще теплыми разомкнуть вилкой.

3. Добавить майонез и горчицу, рубленый зеленый лук и посолитҗ по вкусу.

4. Все перемешать.

5. На каждый кусочек хлеба выкладываем немного микса салатов, сверху яичную смесь и украшаем кольцами салатного лука.

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