Элементарные брускеты с яйцами и зеленью: готовятся 5 минут
Ингредиенты для такой закуски можно обнаружить почти в каждом холодильнике. Брускеты отлично подходят для праздничного стола или повседневного перекуса. А самое главное, что на приготовление этого блюда вы потратите максимум 5 минут.
Идея приготовления простых и бюджетных брускетов с яйцами и зеленью опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Хлеб должен быть хрустящим, поэтому его нужно немного подсушить.
Ингредиенты:
- чиабата или хлеб Крафтяр – 4 порции
- зеленый лук – 20 г
- синий лук – 1 шт
- яйца – 3 шт
- майонез – 1 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- соль
- микс салатов – 25 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления такой брускеты нужно нарезать хлеб ломтиками и обжарить его с двух сторон до золотистой корочки на оливковом масле.
2. Отдельно отварить яйца и еще теплыми разомкнуть вилкой.
3. Добавить майонез и горчицу, рубленый зеленый лук и посолитҗ по вкусу.
4. Все перемешать.
5. На каждый кусочек хлеба выкладываем немного микса салатов, сверху яичную смесь и украшаем кольцами салатного лука.
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