В пост вместо колбасы бутерброды можно сделать с шампиньонами. Их нужно будет просто почистить и положить на хлеб – термическая обработка не пригодится. Вкус продукта вас приятно удивит.

Идея приготовления бутербродов с сырыми шампиньонами опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Используйте специальный растительный майонез, если вы соблюдаете пост.

Ингредиенты:

бородинский хлеб

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майонез (можно постный)

чеснок

шампиньоны

зелень

Способ приготовления:

1. Майонез соединить с чесноком.

2. Намазать на хлеб.

3. Выложить очищенные шампиньоны.

4. Посыпать приправой 10 овощей (по желанию).

5. Добавить измельченную зелень.

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