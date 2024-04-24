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Элементарные бутерброды с сырыми шампиньонами: можно есть в пост
В пост вместо колбасы бутерброды можно сделать с шампиньонами. Их нужно будет просто почистить и положить на хлеб – термическая обработка не пригодится. Вкус продукта вас приятно удивит.
Идея приготовления бутербродов с сырыми шампиньонами опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Используйте специальный растительный майонез, если вы соблюдаете пост.
Ингредиенты:
- бородинский хлеб
- майонез (можно постный)
- чеснок
- шампиньоны
- зелень
Способ приготовления:
1. Майонез соединить с чесноком.
2. Намазать на хлеб.
3. Выложить очищенные шампиньоны.
4. Посыпать приправой 10 овощей (по желанию).
5. Добавить измельченную зелень.
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