Элементарные бутерброды с сырыми шампиньонами: можно есть в пост

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
150
Элементарные бутерброды с сырыми шампиньонами: можно есть в пост

В пост вместо колбасы бутерброды можно сделать с шампиньонами. Их нужно будет просто почистить и положить на хлеб – термическая обработка не пригодится. Вкус продукта вас приятно удивит.

Идея приготовления бутербродов с сырыми шампиньонами опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Используйте специальный растительный майонез, если вы соблюдаете пост.

Элементарные бутерброды с сырыми шампиньонами: можно есть в пост

Ингредиенты:

  • бородинский хлеб
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  • майонез (можно постный)
  • чеснок
  • шампиньоны
  • зелень

Способ приготовления:

Элементарные бутерброды с сырыми шампиньонами: можно есть в пост

1. Майонез соединить с чесноком.

Элементарные бутерброды с сырыми шампиньонами: можно есть в пост

2. Намазать на хлеб.

Элементарные бутерброды с сырыми шампиньонами: можно есть в пост

3. Выложить очищенные шампиньоны.

Элементарные бутерброды с сырыми шампиньонами: можно есть в пост

4. Посыпать приправой 10 овощей (по желанию).

5. Добавить измельченную зелень.

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