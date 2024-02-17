Все привыкли есть чебуреки с фаршем. Но изделия можно сделать с сосисками. Блюдо будет похоже на классический хот-дог, но гораздо вкуснее.

Идея приготовления элементарных чебуреков с сосисками опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Вместо мягкой булки будет очень хрустящее и холостое тесто.

Ингредиенты:

мука – 200 г

соль – 1/2 ч.л

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сахар – 1/4 ч.л.

вода – 100 г

масло – 20 г

Ингредиенты для начинки:

сосиски – 7 шт

морковь по-корейски

майонез, горчица, кетчуп

Способ приготовления:

1. Для теста в миске соединить муку, сахар и соль. Перемешать сухие ингредиенты.

2. Влить растительное масло и воду. Замесить мягкое, нелипкое тесто. Если она будет липкой – добавьте еще немного муки. Если сухое (не будет собираться в шар), добавьте еще немного воды.

3. Тесто положить в пакет и оставить на 30 минут.

4. Для начинки порезать сосиски.

5. Для соуса соединить майонез, кетчуп и горчицу.

6. Разделить тесто на 7 одинаковых шариков.

7. Тонко раскатать каждый шарик в круг. Подсыпать муку, если тесто липнет.

8. Раскатывать тесто можно на бумаге, так вам будет удобнее потом поднимать готовый чебурек.

9. На одну сторону круга выложить морковь.

10. Морковь смазать соусом.

11. На соус выложить сосиски.

12. Накрыть начинку другой половиной и соединить края.

13. Разогреть сковороду с растительным маслом (масла должно быть достаточно).

14. Жарить чебуреки с каждой стороны до золотистого цвета.

15. После приготовления выложить их на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

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