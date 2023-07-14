Элементарные кабачковые оладьи с сыром: получаются золотистыми и очень сочными.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
873
Рецепт оладий

Похоже, что из кабачков можно приготовить абсолютно все. Блюда получается не только вкусные, но и бюджетные. И оладьи не исключение. Готовые изделия имеют золотистую корочку и не распадаются. Внутри очень аппетитно тянется сыр.

Идея приготовления вкусных кабачковых оладий с сыром опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. При подаче не забудьте добавить сметану.

Элементарные кабачковые оладьи с сыром: получаются золотистыми и очень сочными.

Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 шт (700-800г)
  • яйца – 2 шт
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  • твердый сыр – 100-150 г
  • мука – 4 ст.л.
  • соль, перец, масло для жарки
  • сметана при подаче

Способ приготовления:

Элементарные кабачковые оладьи с сыром: получаются золотистыми и очень сочными.

1. Кабачки хорошо помыть.

2. Почистить от кожуры.

Элементарные кабачковые оладьи с сыром: получаются золотистыми и очень сочными.

3. Натереть на большой терке.

4. Сыр тоже натереть (можно взять даже с морозилки, если у вас такой есть).

5. Добавить яйца и соль.

Элементарные кабачковые оладьи с сыром: получаются золотистыми и очень сочными.

6. Засыпать муку.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Выкладывать оладьи на разогретую сковороду и жарить с обеих сторон.

 

9. Подавать со сметаной.

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