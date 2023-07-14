Элементарные кабачковые оладьи с сыром: получаются золотистыми и очень сочными.
Похоже, что из кабачков можно приготовить абсолютно все. Блюда получается не только вкусные, но и бюджетные. И оладьи не исключение. Готовые изделия имеют золотистую корочку и не распадаются. Внутри очень аппетитно тянется сыр.
Идея приготовления вкусных кабачковых оладий с сыром опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. При подаче не забудьте добавить сметану.
Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 шт (700-800г)
- яйца – 2 шт
- твердый сыр – 100-150 г
- мука – 4 ст.л.
- соль, перец, масло для жарки
- сметана при подаче
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо помыть.
2. Почистить от кожуры.
3. Натереть на большой терке.
4. Сыр тоже натереть (можно взять даже с морозилки, если у вас такой есть).
5. Добавить яйца и соль.
6. Засыпать муку.
7. Всё хорошо перемешать.
8. Выкладывать оладьи на разогретую сковороду и жарить с обеих сторон.
9. Подавать со сметаной.
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