Кабачковые рулетики – очень простой вариант летней закуски. В овощные слайсы можно завернуть любую начинку. К примеру, великолепной идеей будет положить фарш, а также майонез и много сыра.

Видео дня

Идея приготовления сочных рулетиков из кабачков опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irisha redko) в Instagram. Такое блюдо станет отличным дополнением праздничного стола.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

соль, перец

панировочные сухари

яйцо – 1 шт

куриный фарш – 200 г

моцарелла – 100 г

майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать на тонкие слайсы ножом или экономкой.

2. Посолить, поперчить.

3. Выложить сверху фарш, который предварительно посолить и поперчить.

4. Смазать майонезом, посыпать тертым сыром.

5. Завернуть в рулетик.

6. Яйцо взбить и обвалять в нем кабачок, а затем в сухарях.

7. Жарить на разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: