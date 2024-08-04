Элементарные кабачковые рулетики на сковороде: что положить внутрь
Кабачковые рулетики – очень простой вариант летней закуски. В овощные слайсы можно завернуть любую начинку. К примеру, великолепной идеей будет положить фарш, а также майонез и много сыра.
Идея приготовления сочных рулетиков из кабачков опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irisha redko) в Instagram. Такое блюдо станет отличным дополнением праздничного стола.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- соль, перец
- панировочные сухари
- яйцо – 1 шт
- куриный фарш – 200 г
- моцарелла – 100 г
- майонез – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать на тонкие слайсы ножом или экономкой.
2. Посолить, поперчить.
3. Выложить сверху фарш, который предварительно посолить и поперчить.
4. Смазать майонезом, посыпать тертым сыром.
5. Завернуть в рулетик.
6. Яйцо взбить и обвалять в нем кабачок, а затем в сухарях.
7. Жарить на разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до готовности.
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