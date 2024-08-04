Элементарные кабачковые рулетики на сковороде: что положить внутрь

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарные кабачковые рулетики на сковороде: что положить внутрь

Кабачковые рулетики – очень простой вариант летней закуски. В овощные слайсы можно завернуть любую начинку. К примеру, великолепной идеей будет положить фарш, а также майонез и много сыра.

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Идея приготовления сочных рулетиков из кабачков опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irisha redko) в Instagram. Такое блюдо станет отличным дополнением праздничного стола.

Элементарные кабачковые рулетики на сковороде: что положить внутрь

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • соль, перец
  • панировочные сухари
  • яйцо – 1 шт
  • куриный фарш – 200 г
  • моцарелла – 100 г
  • майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Элементарные кабачковые рулетики на сковороде: что положить внутрь

1. Кабачки нарезать на тонкие слайсы ножом или экономкой.

2. Посолить, поперчить.

Элементарные кабачковые рулетики на сковороде: что положить внутрь

3. Выложить сверху фарш, который предварительно посолить и поперчить.

Элементарные кабачковые рулетики на сковороде: что положить внутрь

4. Смазать майонезом, посыпать тертым сыром.

Элементарные кабачковые рулетики на сковороде: что положить внутрь

5. Завернуть в рулетик.

6. Яйцо взбить и обвалять в нем кабачок, а затем в сухарях.

Элементарные кабачковые рулетики на сковороде: что положить внутрь

7. Жарить на разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до готовности.

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