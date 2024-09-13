Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут

Если у вас есть лаваш – из него можно приготовить сытное блюдо всего за 5 минут без лишних усилий. Добавьте внутрь вкусную творожную начинку. Выйдут конвертики, которые останется просто пожарить.

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Идея приготовления ленивых конвертиков из лаваша опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.

Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 200-300 г
  • твердый сыр – 70 г
  • сметана 2-3 ст.л.
  • укроп
  • специи
  • лаваш – 2 листа
  • яйца – 2 шт.
  • вода – 50 мл.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут

1. Лаваш разрезать на ленты. Выходит 8 штук.

2. Соединить кисломолочный сыр с твердым натертым сыром.

Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут

3. Добавить укроп, специи и сметану (если сыр сухой – добавить больше).

Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут

4. Перемешать и выложить на лаваш, образуя конвертики.

Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут

5. Яйца взбить, добавить соль и немного воды.

Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут

6. Конвертики опустить в кляр и поджарить до золотистости на среднем огне.

7. Для подачи конвертики можно порезать пополам.

Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут

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