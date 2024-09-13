Элементарные конвертики из лаваша: готовятся максимум 5 минут
Если у вас есть лаваш – из него можно приготовить сытное блюдо всего за 5 минут без лишних усилий. Добавьте внутрь вкусную творожную начинку. Выйдут конвертики, которые останется просто пожарить.
Идея приготовления ленивых конвертиков из лаваша опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 200-300 г
- твердый сыр – 70 г
- сметана 2-3 ст.л.
- укроп
- специи
- лаваш – 2 листа
- яйца – 2 шт.
- вода – 50 мл.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Лаваш разрезать на ленты. Выходит 8 штук.
2. Соединить кисломолочный сыр с твердым натертым сыром.
3. Добавить укроп, специи и сметану (если сыр сухой – добавить больше).
4. Перемешать и выложить на лаваш, образуя конвертики.
5. Яйца взбить, добавить соль и немного воды.
6. Конвертики опустить в кляр и поджарить до золотистости на среднем огне.
7. Для подачи конвертики можно порезать пополам.
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