Если у вас есть лаваш – из него можно приготовить сытное блюдо всего за 5 минут без лишних усилий. Добавьте внутрь вкусную творожную начинку. Выйдут конвертики, которые останется просто пожарить.

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Идея приготовления ленивых конвертиков из лаваша опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200-300 г

твердый сыр – 70 г

сметана 2-3 ст.л.

укроп

специи

лаваш – 2 листа

яйца – 2 шт.

вода – 50 мл.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лаваш разрезать на ленты. Выходит 8 штук.

2. Соединить кисломолочный сыр с твердым натертым сыром.

3. Добавить укроп, специи и сметану (если сыр сухой – добавить больше).

4. Перемешать и выложить на лаваш, образуя конвертики.

5. Яйца взбить, добавить соль и немного воды.

6. Конвертики опустить в кляр и поджарить до золотистости на среднем огне.

7. Для подачи конвертики можно порезать пополам.

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